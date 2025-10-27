VPS bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập mới

Ông John Desmond Sheehy, chuyên gia tài chính từng làm việc tại IFC và Deutsche Asset Management, được bầu làm Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Chứng khoán VPS.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) đã thông qua việc bầu ông John Desmond Sheehy vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trên sàn HoSE.

Ông John Desmond Sheehy. Ảnh: VPS

Ông Desmond là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính quốc tế. Ông bắt đầu sự nghiệp tại Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) từ năm 1999, tham gia một số thương vụ đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam như Dragon Capital và Sacombank.

Sau đó, ông giữ vị trí Giám đốc quản lý đầu tư tại Deutsche Asset Management, điều hành DWS Vietnam Fund với quy mô khoảng 500 triệu USD. Đến năm 2009, ông sáng lập Duxton Asset Management, trong đó khoảng một nửa danh mục tập trung vào Việt Nam. Ông Desmond có mối quan hệ hợp tác với VPS từ năm 2007 và từng là cố vấn cấp cao của công ty giai đoạn 2019-2024, trước khi được bầu vào HĐQT.

Ông Desmond cho biết ở vai trò mới, phạm vi công việc được mở rộng hơn so với thời điểm làm cố vấn, tập trung vào định hướng chiến lược dài hạn và giám sát hoạt động của công ty từ góc độ cổ đông.

"VPS hiện trong giai đoạn chuẩn bị IPO và đã làm việc với nhiều quỹ đầu tư quốc tế để giới thiệu về lịch sử hoạt động, năng lực tài chính cũng như tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam, phản hồi từ các nhà đầu tư tích cực", ông Desmond chia sẻ.

Ông John Desmond Sheehy chia sẻ tại sự kiện VPS - The Next Chapter. Ảnh: VPS

Chuyên gia nhận định, các quỹ đầu tư tổ chức quốc tế thường đánh giá hai yếu tố khi quyết định đầu tư: môi trường kinh tế vĩ mô và ngành nghề. Việt Nam cùng nhóm ngành chứng khoán đang được đánh giá tích cực nhờ quy mô nhà đầu tư cá nhân ngày càng mở rộng và triển vọng nâng hạng thị trường.

"Việc minh bạch hoạt động và tuân thủ chuẩn quản trị sẽ là yếu tố then chốt để các công ty chứng khoán Việt Nam thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới", chuyên gia chia sẻ.

VPS hiện có hơn 1,6 triệu tài khoản giao dịch cá nhân, cơ cấu doanh thu được công ty cho biết là không bao gồm hoạt động tự doanh, hướng tới mô hình tập trung vào môi giới, dịch vụ và tư vấn đầu tư.

Ông Desmond cho biết mục tiêu của VPS trong giai đoạn tới không chỉ dừng ở huy động vốn, mà còn là tăng mức độ nhận diện của thị trường Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực. Quá trình IPO được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức quốc tế đối với nhóm ngành chứng khoán.

Trong thời gian tới, VPS có thể mở rộng hoạt động sang mảng ngân hàng đầu tư, song hành với đà tăng trưởng của thị trường tài chính trong nước. Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát triển thêm các sản phẩm đầu tư mới như hàng hóa, kim loại quý... nhằm đa dạng hóa danh mục dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư cá nhân.

"VPS đang hoạt động trong một thị trường và ngành nghề mà nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm. Chúng tôi tin rằng vị thế hiện tại khiến VPS trở thành "một khoản đầu tư không thể thiếu" trong danh mục của các nhà đầu tư toàn cầu", đại diện VPS chia sẻ.

(Nguồn: VPS)