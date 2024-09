VPMilk và hành trình định vị thương hiệu 'Sữa ngon của người Việt'

VPMilk không ngừng nghiên cứu, nắm bắt thị hiếu khách hàng, đa dạng các dòng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt.

Thành lập từ năm 2014, VPMilk từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường sữa. Các sản phẩm của VPMilk được hàng triệu gia đình Việt tin dùng trong suốt 10 năm vừa qua. "Với khẩu hiệu 'Sữa ngon của người Việt', VPMilk cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao, với giá cả cạnh tranh, đồng thời đa dạng hóa các dòng sản phẩm để phục vụ tốt nhất nhu cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng Việt", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Người tiêu dùng bên các sản phẩm của VPMilk tại một sự kiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM Ảnh: VPMilk

VPMilk phát triển đa dạng các dòng sản phẩm từ sữa tươi thanh trùng, sữa chua, sữa tươi tiệt trùng, đến các dòng sữa dinh dưỡng chuyên biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong đó, nhãn hiệu VPMilk Đà Lạt True Milk là sản phẩm chế biến từ sữa tươi nguyên chất 100% tại các trang trại bò sữa ở cao nguyên Đà Lạt. Nơi đây có khí hậu trong lành và mát mẻ đã tạo nên "vị sữa thơm ngon", khó có thể nhầm lẫn với vị sữa của bất kỳ vùng nào khác.

VPMilk Omega là dòng sữa dinh dưỡng đồng hành cùng gia đình người lao động, cung cấp dinh dưỡng, năng lượng cần thiết cho một ngày làm việc năng động và hiệu quả.

VPMilk Grow+ là sản phẩm sữa dinh dưỡng với công thức bổ sung các vi chất cần thiết, và cân đối giúp con "cao lớn tinh anh - học nhanh mau nhớ".

VPMilk Nutrimalt - sữa cacao mầm lúa mạch, cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho trẻ "khỏe mạnh cả ngày".

VPMilk IQLac Colostrum là dòng sản phẩm sữa công thức pha sẵn dành cho trẻ biếng ăn suy dinh dưỡng, với bộ dưỡng chất toàn diện giúp cải thiện cân nặng và giải quyết tình trạng biếng ăn cho trẻ.

Ngoài ra, đơn vị còn có Nước Yến Sào làm từ tổ yến nguyên chất giúp phục hồi sức khỏe, tăng cường sức đề kháng và giúp làn da khỏe mạnh.

Các dòng sản phẩm của VPMilk. Ảnh: VPMilk

Bên cạnh cung cấp các sản phẩm sữa dinh dưỡng, VPMilk còn theo đuổi sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái bền vững trong ngành sữa. Doanh nghiệp đã hiện thực hóa bằng hành động, từ hỗ trợ nông dân phát triển vùng nguyên liệu nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng sữa, đến việc phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm dinh dưỡng hiện đại, gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Nhà máy sữa VPMilk Eco Farm được vận hành theo tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000:2018 đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của VPMilk được sản xuất trong nhà máy khép kín đạt chuẩn chất lượng hiện đại, giữ tối đa các dưỡng chất cần thiết để bổ sung nguồn dinh dưỡng cân đối cho mọi thành viên trong gia đình.

Mỗi năm, doanh nghiệp đều tổ chức các cuộc đánh giá với nhiều quy mô khác nhau (đánh giá nội bộ và đánh giá bởi các tổ chức uy tín) cho hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, an toàn môi trường làm việc. Doanh nghiệp thường xuyên tiến hành các buổi kiểm tra quy trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất an toàn và chất lượng.

Nhà máy sữa VPMilk Eco Farm tại Đơn Dương, Lâm Đồng. Ảnh: VPMilk

Trong những năm gần đây, VPMilk ngày càng khẳng định vị trí trên thị trường, nhận được sự đánh giá cao từ người tiêu dùng. Theo khảo sát thị hiếu sữa do trang Afamily thực hiện tháng 7/2022, 96% trong số người tham gia khảo sát đánh giá sữa VPMilk là "ngon, yêu thích và tin dùng". Điều này cũng là động lực để VPMilk tiếp tục nỗ lực mang đến những sản phẩm sữa ngon và bổ dưỡng cho người Việt, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam. "VPMilk sẽ luôn là người bạn đồng hành của mọi nhà, mang đến những sản phẩm sữa dinh dưỡng thơm ngon với giá cả hợp lý nhất", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

Hân Hân