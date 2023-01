VPF: 'Không ai mong muốn HAGL bỏ giải'

Hà NộiĐại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mong giải quyết xung đột về vấn đề tài trợ với HAGL để V-League 2023 diễn ra theo đúng kế hoạch.

Do nhà tài trợ chính V-League 2023 là một hãng nước tăng lực, VPF không đồng ý cho HAGL quảng cáo ngành hàng tương tự. Mâu thuẫn này kéo dài vài tuần qua chưa được giải quyết. Hôm qua VPF lại gửi công văn yêu cầu HAGL làm đúng quy định. Sau đó, HAGL đáp trả rằng họ có thể phải bỏ giải vì không đủ kinh phí hoạt động nếu VPF không nhân nhượng.

Được hỏi về rắc rối này, chiều 31/1 Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho hay: "HAGL bỏ giải là kịch bản không ai mong muốn. Trong một hoặc hai ngày tới, hy vọng việc đàm phán giữa HAGL và nhà tài trợ có kết quả tốt, để các CLB dự V-League 2023 theo đúng tiến trình kế hoạch".

Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc tại Lễ công bố nhà tài trợ chính các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2023 chiều 31/1 tại Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương

Ông Ngọc tái khẳng định VPF không cấm HAGL ký hợp đồng với nhà tài trợ, chỉ yêu cầu đội bóng phố núi không được khai thác ngành hàng nước tăng lực đã được độc quyền và quy định rõ trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ giải. Ngoài ra, khi được hỏi về thông tin nhà tài trợ cho HAGL sẵn sàng tài trợ cho V-League, ông Ngọc nói: "Hợp đồng giữa VPF và nhà tài trợ V-League còn tới năm 2024. Chúng tôi tôn trọng hợp đồng này".

Về phía nhà tài trợ chính V-League 2023, Giám đốc Thương mại Nguyễn An nói không có thẩm quyền giải quyết vụ việc của HAGL. "Việc này phải do VFF, VPF, các CLB V-League tự giải quyết", ông An nói.

Trước đó, VPF đã thông báo về ngành hàng độc quyền nước tăng lực của nhà tài trợ chính V-League 2023 tại Hội thảo bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hôm 26/12/2022, có sự tham dự của HAGL. Đến ngày 5/1, VPF tiếp tục gửi văn bản thông báo thông tin này tới các CLB. Tuy nhiên, HAGL đã đàm phán với nhãn hàng nước tăng lực mà không thông qua VPF, sau đó ký hợp đồng hôm 15/1.

Ngày 28/1 HAGL và VPF đã họp tại Hà Nội, rồi VPF làm việc với nhà tài trợ, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo điều lệ V-League 2023, CLB đã đăng ký nhưng bỏ không tham dự sẽ bị chuyển xuống thi đấu tại hạng Ba từ mùa 2023-2024 và chịu hình thức kỷ luật theo Quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, như bị phạt tối thiểu 100 triệu đồng, người chủ mưu bị phạt 10 triệu đồng và bị cấm 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF hoặc đơn vị chủ trì giải tổ chức.

Hiện, thầy trò HLV Kiatisuk vẫn tập luyện bình thường, chuẩn bị cho trận khai màn V-League 2023 gặp Hà Tĩnh tại sân Pleiku ngày 4/2.

Hiếu Lương