VPBankS tổ chức hai roadshow trước thềm IPO

VPBankS tổ chức hội thảo "VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu", nhằm giới thiệu doanh nghiệp và thương vụ IPO sắp tới, tại TP HCM và Hà Nội, ngày 15-16/10.

Theo kế hoạch, sự kiện tại TP HCM sẽ diễn ra vào 15-17h ngày 15/10 tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn. Ở Hà Nội, thời gian tổ chức là 15-17h, ngày 16/10 tại Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ.

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo VPBank, VPBankS, đơn vị tư vấn Chứng khoán Vietcap, cùng các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, chuyên gia phân tích và nhà đầu tư cá nhân.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank. Ảnh: VPBankS

Tại đây, Ban lãnh đạo VPBankS sẽ chia sẻ định hướng phát triển trung - dài hạn, tiềm năng tăng trưởng, vị thế trong hệ sinh thái VPBank cũng như những thông tin then chốt về thương vụ IPO sắp tới. Nhà đầu tư và báo chí có thể trực tiếp đặt câu hỏi, trao đổi cùng ban tổ chức và đơn vị tư vấn.

Song hành với thông tin về IPO, hội thảo cũng giới thiệu các giải pháp công nghệ do VPBankS phát triển. Nổi bật là nền tảng giao dịch NEO Invest hiện đại, cho phép trải nghiệm kết nối liền mạch, tiện lợi và an toàn.

Đặc biệt, VPBankS sẽ giới thiệu StockGuru, trợ lý đầu tư ứng dụng công nghệ Agentic AI. Sản phẩm này khác biệt so với các giải pháp AI tạo sinh truyền thống hoặc quy tắc tĩnh nhờ khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian thực, phản hồi 24/7.

Ngoài phần trao đổi chuyên môn, sự kiện còn mang đến hàng trăm phần quà tri ân nhà đầu tư cũng như chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng, trong đó có điện thoại iPhone 17 Plus.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank. Ngay năm đầu thành lập, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, cao nhất thị trường tại thời điểm đó. Với thương vụ IPO dự kiến huy động gần 13.000 tỷ đồng, VPBankS kỳ vọng sẽ củng cố nền tảng tài chính, công nghệ và sản phẩm để bứt phá trong giai đoạn tới. Trước đó, công ty cũng công bố chiến lược 2026-2030 với mục tiêu duy trì mức tăng trưởng kép khoảng 32% mỗi năm, hướng tới nhóm dẫn đầu thị phần.

