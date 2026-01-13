VPBankS lần đầu vào top 10 thị phần môi giới HoSE

VPBankS xếp vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng thị phần giá trị giao dịch môi giới trên sàn HoSE trong quý IV/2025, với 3,21%, theo báo cáo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Đây là lần đầu VPBankS góp mặt trong nhóm 10 công ty dẫn đầu về thị phần môi giới trên HoSE, sau chưa đầy 4 năm hoạt động dưới thương hiệu mới. Trong khi đó, các công ty còn lại trong top 10 đều có lịch sử hoạt động trên 10 năm.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng vươn lên vị trí thứ 6 về thị phần môi giới trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đạt 4,75%, tăng 4 bậc so với quý trước. Song song đó, công ty tiếp tục nằm trong top 10 về thị phần môi giới trên sàn UPCoM và thị trường chứng khoán phái sinh.

Trước đó, VPBankS cũng ghi nhận nhiều cột mốc về hoạt động môi giới. Cuối quý III/2025, công ty lần đầu lọt top 10 doanh nghiệp có doanh thu môi giới cao nhất, theo tổng hợp từ báo cáo tài chính các công ty chứng khoán. Đến giữa tháng 11, số lượng tài khoản chứng khoán tại VPBankS đạt mốc 1 triệu, tương đương khoảng 10% tổng số tài khoản trên thị trường Việt Nam.

Đà tăng trưởng môi giới của VPBankS gắn liền với sự mở rộng nhanh của hoạt động cho vay ký quỹ. Đến cuối quý IV/2024, công ty đã lọt top 10 công ty chứng khoán có dư nợ cho vay margin cao nhất và chỉ chưa đầy một năm sau, doanh nghiệp đã vươn lên top 3. Theo cập nhật tại hội nghị nhà đầu tư do doanh nghiệp tổ chức mới đây, dư nợ margin của VPBankS đạt khoảng 29.000 tỷ đồng vào cuối tháng 11/2025 và tăng lên 32.000 tỷ đồng vào trung tuần tháng 12, gấp hơn ba lần so với đầu năm.

Ngày 12/11, công ty hoàn tất thương vụ IPO với giá trị huy động gần 12.713 tỷ đồng, nâng vốn chủ sở hữu lên gần 33.000 tỷ đồng. Sau đó chưa đầy một tháng, 1,875 tỷ cổ phiếu VPX chính thức niêm yết trên HoSE, tạo nền tảng vốn cho các mảng kinh doanh trọng tâm như margin và ngân hàng đầu tư.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank. Ảnh: VPBankS

Theo đại diện VPBankS, việc gia nhập top 10 thị phần môi giới trên HoSE phản ánh hiệu quả mô hình kinh doanh và năng lực triển khai chiến lược của ngân hàng. Động lực tăng trưởng đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, chính sách cạnh tranh, quy mô đội ngũ môi giới đông đảo, cùng sự hỗ trợ từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Hiện VPBankS cung cấp đầy đủ các sản phẩm trên thị trường chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh, chứng chỉ quỹ, danh mục đầu tư mẫu và chứng quyền có bảo đảm. Với quy mô vốn chủ sở hữu thuộc nhóm dẫn đầu ngành, công ty có dư địa triển khai các chính sách cho vay margin với lãi suất cạnh tranh và hạn mức lớn.

Song song đó, quy mô nhân sự của VPBankS tăng nhanh, từ vài chục người khi mới hoạt động với thương hiệu mới lên 772 nhân sự vào cuối quý III/2025 (chưa bao gồm cộng tác viên), qua đó hỗ trợ mở rộng mảng môi giới và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất thuộc hệ sinh thái ngân hàng VPBank, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022. Việc nằm trong hệ sinh thái VPBank - SMBC giúp VPBankS thừa hưởng nền tảng về vốn, công nghệ, quản trị và tiếp cận tệp khách hàng hơn 30 triệu người.

Trong hai năm gần đây, doanh nghiệp này được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards ở nhiều hạng mục: "Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á 2025" và "Doanh nghiệp Tăng trưởng Nhanh".

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, VPBankS đặt mục tiêu vươn lên top 2 thị phần môi giới trên sàn HoSE vào năm 2030, đồng thời hướng tới vị thế dẫn đầu về cho vay margin, tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Bên cạnh môi giới, VPBankS cũng mở rộng nhanh sang các mảng ngân hàng đầu tư (IB) và tự doanh. Công ty định hướng trở thành doanh nghiệp chứng khoán - ngân hàng đầu tư, cung cấp các giải pháp tài chính theo hướng cá nhân hóa cho mọi phân khúc khách hàng.

(Nguồn: VPBankS)