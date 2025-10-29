VPBankS lần đầu lọt top 10 doanh thu môi giới quý III

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) ghi nhận hơn 185 tỷ đồng doanh thu môi giới trong quý III, chiếm 2,61% toàn ngành, lần đầu góp mặt trong top 10 doanh nghiệp có doanh thu môi giới cao nhất.

Thị trường giao dịch sôi động trong quý III đã đẩy doanh thu môi giới của các công ty chứng khoán lên mức cao kỷ lục. Theo thống kê, tổng doanh thu môi giới toàn ngành đạt hơn 7.092 tỷ đồng, cao hơn tổng doanh thu của hai quý đầu năm và gần gấp đôi so với quý II. So với cùng kỳ năm 2024, con số này tăng 2,25 lần.

Lũy kế 9 tháng, ngành chứng khoán thu về hơn 13.600 tỷ đồng từ mảng môi giới, trong đó top 10 công ty dẫn đầu chiếm khoảng 70% tổng doanh thu. Cụ thể, 10 công ty có doanh thu môi giới cao nhất quý III lần lượt là: VPS, SSI, HSC, VNDirect, Vietcap, MBS, TCBS, KIS, Mirae Asset và VPBankS với tổng doanh thu khoảng 5.000 tỷ đồng.

Trong đó, VPBankS là gương mặt mới đáng chú ý khi vượt qua nhiều công ty lâu năm để lọt vào top 10 doanh thu môi giới với hơn 185 tỷ đồng, tăng 154% so với quý II và gấp hơn 4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Sau 3 quý, VPBankS ghi nhận gần 310 tỷ đồng doanh thu môi giới, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ và chiến lược mở rộng thị phần.

Song song với doanh thu, thị phần môi giới của VPBankS cũng ghi nhận bước tiến đáng kể. Trong quý III, công ty vươn lên vị trí thứ hai về thị phần môi giới trên sàn UPCoM với 13,47%, đồng thời lọt top 10 thị phần môi giới trên sàn HNX và thị trường phái sinh.

Theo đại diện VPBankS, sự tăng trưởng này đến từ chiến lược đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, dựa trên giải pháp tổng thể về công nghệ, sản phẩm, nhân sự và nguồn vốn.

Công ty đã cải tiến nền tảng giao dịch tích hợp AI, dữ liệu lớn (Big Data) và trợ lý đầu tư StockGuru, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng. VPBankS là một trong số ít công ty sở hữu đầy đủ dải sản phẩm đầu tư cho khách hàng cá nhân, gồm chứng khoán cơ sở, phái sinh, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và ủy thác đầu tư. Song song với chiến lược về công nghệ và sản phẩm, sự hỗ trợ từ ngân hàng mẹ VPBank giúp công ty nâng tổng số tài khoản lũy kế hơn 900.000, hướng tới 1 triệu tài khoản vào cuối năm.

Nguồn lực con người và tài chính cũng được công ty chú trọng phát triển. Tổng lượng nhân sự của công ty thời điểm cuối quý III là 772, tăng 190 người so với đầu năm, không bao gồm đội ngũ cộng tác viên trên thị trường. Với kết quả này, VPBankS nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về tăng trưởng quy mô nhân sự.

Bên cạnh đó, nguồn vốn là yếu tố then chốt giúp VPBankS đẩy mạnh hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ (margin). Trong khi nhiều công ty đã chạm trần cho vay theo quy định, VPBankS vẫn còn dư địa lớn, triển khai các gói margin ưu đãi từ 6,6% một năm, cùng gói VIP với hạn mức tới 50 tỷ đồng mỗi khách hàng, không cần phê duyệt ngoại lệ. Nhờ vậy, công ty ghi nhận dư nợ cho vay margin đạt 26.664 tỷ đồng, xếp thứ 3 toàn ngành, với mức tăng trưởng gần 9.011 tỷ đồng chỉ trong quý III.

Nhân viên VPBankS đang tư vấn cho khách hàng. Ảnh: VPBankS

VPBankS đang thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến thu về hơn 12.700 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát triển mảng margin (gần 40.000 tỷ đồng), nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng.

Tại roadshow giữa tháng 10, ban lãnh đạo công ty đặt mục tiêu dư nợ margin đạt 38.000 tỷ đồng vào cuối năm. Cơ sở cho kỳ vọng này đến từ nguồn vốn dồi dào, bao gồm vốn tự có và nguồn vốn từ các định chế tài chính trong nước, quốc tế, đặc biệt là đối tác chiến lược SMBC (Nhật Bản) của ngân hàng mẹ VPBank.

Mới đây, VPBankS đã chỉ định SMBC là ngân hàng đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn có giá trị tối đa 200 triệu USD, nâng tổng huy động vốn quốc tế dự kiến trong năm nay lên 400 triệu USD. Nguồn vốn rẻ cộng với chiến lược cạnh tranh là điểm sẽ giúp VPBankS tiếp tục nâng cao vị thế trong các mảng hoạt động, nổi bật là môi giới và margin.

(Nguồn: VPBankS)