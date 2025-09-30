VPBankS được vinh danh tại Asian Technology Excellence Awards 2025

VPBankS được vinh danh ở hạng mục "Giải pháp AI đột phá trong lĩnh vực chứng khoán" tại lễ trao giải Asian Technology Excellence Awards 2025, nhờ trợ lý đầu tư StockGuru.

Asian Technology Excellence Awards là sự kiện thường niên do tạp chí Asian Business Review tổ chức, nhằm vinh danh các dự án công nghệ đột phá và nhà lãnh đạo có tầm nhìn trong chuyển đổi số. Doanh nghiệp chiến thắng được lựa chọn dựa trên tiêu chí sáng tạo, hiệu quả triển khai và khả năng linh hoạt, do hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia tư vấn, kiểm toán quốc tế đánh giá.

StockGuru là trợ lý đầu tư ứng dụng công nghệ Agentic AI do VPBankS hợp tác cùng Fintech AI phát triển, ra mắt từ tháng 7/2025. Sản phẩm này hỗ trợ nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin thị trường, ra quyết định và quản lý danh mục đầu tư.

Giải thưởng "Giải pháp AI đột phá trong lĩnh vực chứng khoán". Ảnh: VPBankS

Khác với chatbot tài chính truyền thống chỉ dựa vào AI tạo sinh hoặc quy tắc tĩnh, StockGuru ứng dụng công nghệ Agentic AI thế hệ mới, mô phỏng cấu trúc và chức năng của một tổ chức thông minh. Hệ thống gồm 17 "tác nhân AI" chuyên biệt, đảm nhận vai trò tương đương các giám đốc cấp cao hoặc chuyên gia đầu tư, phối hợp linh hoạt để phân tích câu hỏi và đưa ra phản hồi dựa trên dữ liệu.

Nền tảng có thể xử lý tới 193.000 token mỗi lần phân tích (tương đương hơn 450 trang dữ liệu tài chính) và đưa ra kết quả trong vòng chưa đầy 30 giây. Bên cạnh đó, StockGuru còn tích hợp dữ liệu thị trường theo thời gian thực, hỗ trợ phân tích kỹ thuật, cơ bản, định giá cổ phiếu và theo dõi tâm lý thị trường.

Trong tháng đầu ra mắt, StockGuru thu hút gần 4.500 lượt đăng ký, với khoảng 200 người dùng mới mỗi ngày. Hệ thống hiện xử lý hàng nghìn câu hỏi mỗi ngày, cung cấp thông tin cá nhân hóa và theo ngữ cảnh, được đánh giá có độ chính xác tương đương chuyên gia phân tích.

Trợ lý AI này được nhà đầu tư đánh giá cao nhờ khả năng giải thích báo cáo tài chính phức tạp, phân tích xu hướng ngành và đề xuất cổ phiếu dựa trên dữ liệu định giá, biểu đồ thời gian thực. Nhà đầu tư mới coi StockGuru là công cụ hữu ích để học hỏi và xây dựng sự tự tin, trong khi nhà đầu tư giàu kinh nghiệm khen ngợi tính toàn diện trong phân tích và báo cáo trực quan tức thì.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank. Ảnh: VPBankS

Trong tương lai, VPBankS định hướng phát triển StockGuru thành công cụ quản lý tài sản toàn diện: không chỉ đề xuất cổ phiếu mà còn hỗ trợ cân bằng danh mục, giám sát rủi ro và hoạch định chiến lược dài hạn.

Trước đó, VPBankS cũng được vinh danh là "Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2025" tại HR Asia Awards và "Đào tạo và phát triển con người" từ HR Excellence Awards.

VPBankS là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái tài chính toàn diện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB). Trong năm đầu hoạt động, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, cao nhất thị trường lúc bấy giờ. Trong giai đoạn tới, VPBankS dự kiến IPO để huy động hàng chục nghìn tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng tài chính, công nghệ và sản phẩm, tạo đà bứt phá cho chặng đường phát triển mới.

