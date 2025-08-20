VPBankS được vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) được tạp chí HR Asia trao giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”, trong khuôn khổ sự kiện HR Asia Awards 2025.

HR Asia Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí HR Asia tổ chức, vinh danh những doanh nghiệp có chiến lược nhân sự xuất sắc, chính sách phúc lợi toàn diện và văn hóa phát triển bền vững. Năm nay, chủ đề của giải thưởng là "Multi-Generation Synergy - Sức mạnh đa thế hệ", tôn vinh những tổ chức đã thể hiện khả năng xuất sắc trong việc thích ứng và quản lý sự khác biệt thế hệ, khai thác tối đa sức mạnh từ tập thể đa dạng.

Các doanh nghiệp tham gia sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm nghiên cứu độc lập về uy tín và môi trường làm việc, khảo sát dựa trên Mô hình Đánh giá Sự gắn kết tổng thể của nhân viên (T.E.A.M) và phỏng vấn trực tiếp với ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ chuyên gia. Giải thưởng của VPBankS được xác lập sau ba vòng khảo sát và phỏng vấn đánh giá toàn diện về mức độ gắn kết của nhân viên, thực tiễn quản trị nhân sự và định hướng văn hóa doanh nghiệp.

Đại diện VPBankS nhận giải tại lễ trao giải HR Asia Awards 2025. Ảnh: VPBankS

"Giải thưởng là minh chứng cho cam kết của VPBankS trong việc đầu tư cho con người và văn hóa học tập liên tục. Một môi trường hạnh phúc, công bằng và khuyến khích sáng tạo chính là nền tảng để mỗi cá nhân bứt phá và doanh nghiệp phát triển bền vững", bà Nguyễn Thanh Hoa, Giám đốc Nhân sự VPBankS chia sẻ.

Trước đó, VPBankS cũng được vinh danh tại HR Excellence Awards ở hạng mục "Đào tạo và phát triển con người", một trong những hạng mục cạnh tranh gay gắt nhất của giải thưởng, nhằm ghi nhận các chiến lược và thực hành xuất sắc trong quản trị nhân sự tại Việt Nam.

VPBankS là thành viên chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái tài chính của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trước khi gia nhập, công ty chỉ có chưa đầy 20 nhân viên. Sau hơn ba năm, quy mô nhân sự đã tăng lên hơn 680 người vào cuối quý II/2025. Kết thúc nửa đầu năm, tổng tài sản đạt hơn 50.900 tỷ đồng, đứng thứ ba toàn thị trường; vốn chủ sở hữu và lợi nhuận nằm trong nhóm năm công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Theo đại diện công ty, những thành tựu về nhân sự và kinh doanh là nền tảng giúp VPBankS củng cố vị thế nhà tuyển dụng hàng đầu, đồng thời lan tỏa các giá trị tích cực về chuẩn mực môi trường làm việc trong ngành tài chính - chứng khoán.

Công ty hiện cung cấp hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia và nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cả khách hàng cá nhân và tổ chức. VPBankS đặt mục tiêu trở thành định chế tài chính công nghệ hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng điểm đến toàn diện cho mọi nhu cầu tài chính - đầu tư với trải nghiệm đơn giản, thân thiện.

