VPBankS đặt mục tiêu lợi nhuận 6.453 tỷ đồng năm 2026

VPBankS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ đồng và doanh thu 11.074 tỷ đồng trong năm 2026, tăng lần lượt 44,2% và 39% so với năm trước.

Thông tin được nêu trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, dự kiến diễn ra ngày 20/4. Theo ban lãnh đạo VPBankS, kế hoạch được xây dựng dựa trên các yếu tố vĩ mô thuận lợi, thị trường chứng khoán năm tới được dự báo cải thiện mạnh về thanh khoản với giá trị giao dịch bình quân phiên có thể đạt 34.850 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Một trong những yếu tố hỗ trợ là việc FTSE Russell xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Quá trình đưa cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số toàn cầu dự kiến triển khai từ tháng 9 năm nay và hoàn tất trong năm sau, qua đó thu hút thêm dòng vốn quốc tế.

Để hiện thực hóa các con số tăng trưởng, VPBankS tiếp tục duy trì chiến lược quản trị, với mục tiêu kiểm soát tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 23-25%. Năm 2025, chỉ số này đã giảm từ 36,5% xuống 25% dù doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, phản ánh nỗ lực tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

VPBankS liên tiếp lọt top 10 thị phần môi giới sàn HoSE trong quý IV/2025 và quý I/2026, Ảnh: VPBankS

Trong cơ cấu doanh thu năm nay, mảng môi giới và cho vay margin được xác định là động lực tăng trưởng chính. Công ty đặt mục tiêu nâng thị phần môi giới trên HoSE lên 5%, sau khi lần đầu lọt top 10 trong quý IV/2025 và tiếp tục duy trì vị trí này trong quý I/2026. Dư nợ margin bình quân năm 2026 dự kiến đạt gần 49.500 tỷ đồng, gấp đôi mức bình quân năm trước.

Để đạt được điều này, công ty sẽ tận dụng tối đa lợi thế về nguồn vốn giá rẻ và các sản phẩm tài chính linh hoạt để thu hút khách hàng mới, đồng thời nâng cấp trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số.

Bên cạnh đó, mảng ngân hàng đầu tư (IB) tiếp tục được định vị là lợi thế cạnh tranh, dựa trên sự kết nối với hệ sinh thái của VPBank. Năm 2025, giá trị tư vấn phát hành nợ (DCM) của VPBankS chiếm gần 10% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng sơ cấp toàn thị trường. Trong năm 2026, doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh tư vấn phát hành nợ và tư vấn thị trường vốn cổ phần (ECM).

"Năm 2026 dự báo tiếp tục là một năm nhu cầu phát hành trái phiếu và cổ phiếu từ doanh nghiệp rất lớn và VPBankS có nhiều lợi thế để khai thác cơ hội này và gia tăng quy mô tư vấn phát hành, bảo lãnh và phân phối", trích báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc VPBankS.

Nhận định về triển vọng, nhóm phân tích từ BIDV Securities cho rằng các kênh dẫn vốn như cổ phiếu và trái phiếu sẽ tiếp tục được thúc đẩy nhằm giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty chứng khoán.

Ngoài ra, mảng tư vấn tài chính và đầu tư được kỳ vọng tăng trưởng khi thị trường xuất hiện nhiều cơ hội M&A và tái cấu trúc doanh nghiệp. Năm 2025, VPBankS đã tham gia tư vấn thương vụ M&A quy mô gần 200 triệu USD giữa Tập đoàn KOKUYO (Nhật Bản) và Tập đoàn Thiên Long.

Theo doanh nghiệp, các mảng kinh doanh được vận hành theo hướng liên kết, trong đó môi giới tạo nguồn khách hàng, margin gia tăng giá trị giao dịch, còn IB và tư vấn khai thác nhu cầu vốn ở cấp độ cao hơn. Cách tiếp cận này nhằm giúp đa dạng hóa nguồn thu và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn.

Song song với chiến lược kinh doanh, VPBankS xác định nhân sự và văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Công ty định hướng nâng cao giá trị trên mỗi khách hàng thông qua việc kết hợp năng lực tư vấn, hệ sinh thái từ VPBank, sự hỗ trợ của đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation và kinh nghiệm triển khai thực tế.

Năm 2026 được xem là bước tăng tốc trong lộ trình dài hạn, hướng tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về tổng tài sản và lợi nhuận vào năm 2030. Các nguồn lực về vốn và công nghệ đang được tập trung nhằm chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh và giá trị bền vững cho cổ đông.

Minh Ngọc