VPBank ưu đãi lãi suất vay mua ô tô cho doanh nghiệp SME

VPBank triển khai gói ưu đãi với lãi suất từ 6,8% một năm, hỗ trợ doanh nghiệp SME mua ô tô.

Doanh nghiệp có thể vay đến 90% giá trị xe, với thời gian vay tới 96 tháng. Đặc biệt, nếu khách hàng chọn mua xe từ các hãng liên kết với ngân hàng có thể được hưởng lãi suất ưu đãi hơn. Cụ thể, khách mua xe Honda sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi giảm thêm đến 3,4% một năm, hãng xe Mitsubishi giảm từ 2-3% một năm so với lãi suất hiện hành, thời gian ân hạn đến 12 tháng.

Toàn bộ quy trình vay từ nộp hồ sơ đến phê duyệt, giải ngân đến tất toán, được số hóa hoàn toàn trên nền tảng Race App, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp.

Nhân viên VPBank tư vấn các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: VPBank

Theo đại diện VPBank, phần lớn doanh nghiệp mới thành lập gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay do thiếu dữ liệu hoạt động để ngân hàng đánh giá tín nhiệm và khả năng trả nợ.

Nhằm tháo gỡ rào cản này, VPBank đã phát triển hệ thống đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và công nghệ phân tích số hóa. Quy trình "chấm điểm" doanh nghiệp được số hóa toàn diện, kết hợp cùng Race App giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chỉ còn khoảng 5 phút.

Việc số hóa giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu sai lệch và tối ưu thời gian cho cả ngân hàng lẫn khách hàng. Doanh nghiệp chỉ cần chứng minh năng lực quản trị, định hướng kinh doanh rõ ràng và uy tín trong ngành. Các yếu tố còn lại sẽ được hệ thống tự động chấm điểm, tăng khả năng được phê duyệt vay vốn trong thời gian ngắn.

Hoạt động trong lĩnh vực du lịch, công ty chị Diệu An mong muốn vay ngân hàng mua ô tô để mở rộng kinh doanh. Sau nhiều lần phải bỏ cuộc do thủ tục xét duyệt của nhiều ngân hàng rườm rà, tốn nhiều thời gian, làm lỡ mất cơ hội kinh doanh, chị Diệu An được bạn bè giới thiệu tiếp cận dịch vụ vay mua ô tô của VPBank.

"Thời điểm vào hè là mùa cao điểm du lịch nên chúng tôi cần bổ sung ô tô để mở rộng tour tuyến. May mắn thủ tục vay của VPBank rất đơn giản, nhanh chóng nên khoản vay của chúng tôi đã được giải ngân kịp thời", chị An chia sẻ.

Theo đại diện VPBank, sản phẩm vay mua ôtô chỉ là một phần trong hệ sinh thái giải pháp tài chính mà ngân hàng phát triển cho SME, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua rào cản vốn, nắm bắt cơ hội thị trường và tăng trưởng bền vững.

Minh Ngọc