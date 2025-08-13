VPBank tung loạt ưu đãi mừng sinh nhật 32 tuổi

VPBank triển khai nhiều chương trình ưu đãi: tặng iPhone 16, hoàn tiền 50%, tặng Evoucher Urbox, cộng lãi suất tiết kiệm... cho khách hàng nhân dịp sinh nhật 32 tuổi.

Theo đó, ngân hàng tặng iPhone 16 cho 10 khách hàng đầu tiên có tổng chi tiêu thẻ tín dụng VPBank Mastercard từ 50 triệu đồng trong ngày 15/8. Chủ thẻ cũng được giảm giá đến 50% hoặc hoàn tiền tối đa 1.500.000 đồng khi sử dụng thẻ tín dụng của VPBank để thanh toán cho các dịch vụ ẩm thực, thương mại điện tử, điện máy, di chuyển...; hoàn tiền đến 50% tại Shopeefood, Be, Grab... đến hết 31/12.

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng và chi tiêu từ 3 triệu đồng trong 30 ngày đầu sẽ nhận eVoucher Urbox trị giá đến 700.000 đồng. Với thẻ tín dụng VPBank YoLo Visa Platinum, khách hàng chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu sẽ được tặng 5.500 điểm SkyPoint.

Ngân hàng triển khai nhiều ưu đãi nhân dịp sinh nhật. Ảnh: VPBank

Đặc biệt, trong tháng 8, VPBank triển khai chương trình "Super Sinh lời" trên ứng dụng VPBank NEO, hạ ngưỡng duy trì xuống 0 đồng cho tất cả các khách hàng. Chương trình chia làm ba đợt: 12-14/8, 19-21/8 và 26-28/8. Khách hàng cần chủ động kích hoạt và cài đặt ngưỡng duy trì theo nhu cầu trên ứng dụng.

Ngoài ra, từ nay đến 21/8, khách hàng gửi tiết kiệm từ 32 triệu đồng kỳ hạn từ 1 tháng sẽ được cộng thêm 0,5% một năm nếu có tên thuộc nhóm Việt, Nam, Thịnh, Vượng, hoặc sinh ngày 12/8 hay năm 1993; cộng 0,32% một năm cho khoản gửi từ 100 triệu đồng.

Trước đó, để chào đón dịp kỷ niệm thành lập 32 năm, VPBank đã tổ chức đại nhạc hội tại SVĐ Mỹ Đình với sự tham gia của G-Dragon cùng nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc, thu hút hơn 40.000 khán giả. Sự kiện lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định vị hình ảnh ngân hàng trẻ trung, hiện đại, hướng tới thế hệ Millennials và Gen Z.

D-Gragon tham gia đại nhạc hội của VPBank. Ảnh: VPBank

VPBank theo đuổi chiến lược "phủ phân khúc" với định hướng cá nhân hóa, khác biệt và bền vững. Cụ thể, nhóm khách hàng trẻ VPBank có phân khúc Prime; trung - thượng lưu có Diamond và Diamond Elite; nhóm siêu VIP có Private. Ngân hàng phát triển các dòng thẻ "may đo" theo nhu cầu và phong cách sống, xây dựng bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng vừa thanh toán thuận tiện, vừa tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hiện đại. Ngân hàng cũng mở rộng và phát triển phân khúc khách hàng hộ kinh doanh với tên gọi CommCredit sau hơn 10 năm chăm sóc riêng nhóm khách hàng này bằng một kênh riêng biệt.

Chiến lược theo từng phân khúc giúp ngân hàng mở rộng thị phần và xây dựng mối quan hệ gắn kết, lâu dài với khách hàng. Hiện VPBank nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường thẻ tín dụng về số lượng phát hành và doanh số chi tiêu.

Cũng nhân dịp này, nhà băng khai trương thêm chi nhánh Flagship tại Hà Nội, tiếp tục lộ trình chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Minh Ngọc