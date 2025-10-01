VPBank tung loạt ưu đãi mua sắm cho chủ thẻ tín dụng

VPBank triển khai loạt ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng: giảm đến 4,5 triệu đồng khi mua iPhone 17, tặng AirPods, hoàn tiền ẩm thực, mua sắm tại hơn 800 cửa hàng trên toàn quốc…

Cụ thể, trong tháng 10, VPBank hợp tác cùng Cellphones, TikTok Shop, Thế Giới Di Động, FPT Shop giảm đến 4,5 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng khi mua iPhone 17.

Song song, VPBank triển khai chương trình khuyến mại "Con đường ưu đãi 2025" trên các tuyến phố trung tâm tại Hà Nội và TP HCM, mang đến hàng loạt ưu đãi trực tiếp tại hơn 70 cửa hàng ăn uống và mua sắm. Đặc biệt, 10 khách hàng có tổng chi tiêu cao nhất mỗi tuần sẽ được nhận AirPods. Chương trình kéo dài đến hết tháng 11.

Tại TP HCM, chương trình tập trung ở phố Phan Xích Long với ưu đãi giảm 20% tối đa 300.000 đồng tại nhiều thương hiệu ẩm thực và mua sắm như The Pizza Company, San Fu Lou, King BBQ, Bonchon, ALand, PNJ hay Di Động Việt.

VPBank dành nhiều ưu đãi cho khách hàng tại các thương hiệu uy tín. Ảnh: VPBank

Ở Hà Nội, ưu đãi trải rộng trên các tuyến phố Trung Hòa, Bà Triệu, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế và Bùi Thị Xuân. Khách hàng có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng: Thai Market, Stirling Steaks, PepperLunch, Chang Modern Thai Cuisine, Shamoji, Hải sản Long Ngư và mua sắm tại DMC Store, SIXDO, Innisfree, PNJ, MAZANO, BOO.

Trước đó, từ tháng 4, VPBank đã ra mắt "VPBank Day" vào ngày 15 hàng tháng, mang đến ưu đãi giảm giá sâu tại hơn 16 đối tác lớn như Traveloka, Vietnam Airlines, Lazada, Shopee, TikTok Shop, Apple.com hay Samsung. Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng ưu đãi giảm 50% tối đa 500.000 đồng khi thanh toán tại hơn 40 nhà hàng Michelin & Fine Dining ở Hà Nội và TP HCM (đến hết tháng 12), miễn phí upsize tại Highlands Coffee dành cho chủ thẻ Mastercard, giảm đến 800.000 đồng khi đặt phòng khách sạn và vé máy bay trên Agoda (áp dụng đến 31/10).

Hiện VPBank đã phủ sóng ưu đãi tại hơn 800 điểm chấp nhận thẻ trên toàn quốc, tạo nên mạng lưới lợi ích toàn diện từ tiện ích hằng ngày đến dịch vụ cao cấp. Bước sang năm 2025, ngân hàng định hình hệ sinh thái thẻ theo ba trụ cột: Shopping - Travel - Wellbeing.

Trong đó, Shopping mang đến trải nghiệm mua sắm từ công nghệ, thời trang đến ẩm thực; Travel mở ra hành trình khám phá với ưu đãi vé máy bay, phòng khách sạn, dịch vụ du lịch; Wellbeing sẽ đồng hành cùng khách hàng trong chăm sóc và phát triển bản thân với những đặc quyền đẳng cấp.

Sự kết hợp giữa mạng lưới ưu đãi rộng khắp và ba trụ cột chiến lược giúp VPBank xây dựng hệ sinh thái thẻ toàn diện, giúp khách hàng vừa tối ưu chi tiêu vừa tận hưởng phong cách sống hiện đại.

