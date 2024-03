VPBank triển khai phương thức xác thực mới khi giao dịch trực tuyến

Phương thức xác thực mới Out of Band hay còn gọi xác thực qua ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng thực hiện các giao dịch trực tuyến bằng thẻ quốc tế.

Mã OTP (One Time Password - mật khẩu dùng một lần) là một chuỗi ký tự hoặc chữ số được ngân hàng tạo ra và gửi đến số điện thoại của người dùng nhằm xác nhận giao dịch. Phương thức xác thực giao dịch trực tuyến ngân hàng thường dùng gồm OTP gửi qua SMS hoặc email. Tuy nhiên, các phương thức này đôi khi xảy ra bất tiện khi người dùng không thể nhận SMS (do đi nước ngoài, không sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế...) hoặc email (do quên mật khẩu, email đã lâu không còn sử dụng...), thậm chí rủi ro khi bị lộ OTP.

Để khắc phục bất tiện nói trên, VPBank triển khai một phương thức xác thực mới khi giao dịch trực tuyến dành cho các chủ thẻ quốc tế có tên Out of Band (OOB), hay còn gọi là xác thực qua VPBank NEO. Theo đó, khách hàng khi cần xác thực giao dịch trực tuyến bằng thẻ quốc tế sẽ được chuyển hướng sang ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO, sau đó xác thực (như đăng nhập) bằng Password, Passcode, Biometric và hoàn thành xác thực giao dịch.

Phương thức giao dịch bằng OOB giúp khách hàng thực hiện nhanh chóng và bảo mật thông tin. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank chia sẻ trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng gia tăng, ngân hàng đã và đang nghiên cứu, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng tăng cường bảo mật để tránh bị tấn công. Mã OTP là một trong những lớp bảo mật cần thiết bảo vệ người dùng và phương thức OOB sẽ giúp khách hàng có trải nghiệm giao dịch thẻ quốc tế liền mạch và an toàn hơn.

"Đối với khách hàng, quyền tự bảo vệ thông tin cá nhân là rất quan trọng, vì vậy không nên chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả ngân hàng", vị đại diện chia sẻ

Bên cạnh đó, với mục tiêu đem lại những trải nghiệm tiện lợi nhất cho khách hàng khi sử dụng các loại thẻ thanh toán, VPBank ra mắt Card Zone ngay trên ứng dụng VPBank NEO từ năm 2023, phục vụ nhu cầu chi tiêu qua thẻ của khách hàng từ mở thẻ, quản lý thẻ, quản lý trả góp, liên kết với bộ giải pháp thanh toán Tap & Pay (Apple Pay, Samsung Pay, VP Pay...). Một tính năng đặc biệt trong Card Zone dựa trên trải nghiệm người dùng với tâm lý muốn "săn" ưu đãi hấp dẫn nhất là danh mục Deal Box. Khi truy cập Deal Box, khách hàng có thể lựa chọn xem ưu đãi theo từng ngành hàng, dành riêng cho chủ thẻ, ưu đãi gần nhất theo khoảng cách địa lý...

Như Ý