VPBank triển khai bảo lãnh dự thầu điện tử trên e-GP

VPBank triển khai dịch vụ bảo lãnh dự thầu điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), cho phép doanh nghiệp tạo đề nghị và nhận thư bảo lãnh dự thầu điện tử trực tuyến ngay trên hệ thống.

Theo đó, để thực hiện bảo lãnh dự thầu điện tử, khách hàng cần tạo đề nghị phát hành bảo lãnh trên e-GP, lựa chọn VPBank là bên bảo lãnh, sau đó xác thực giao dịch trên VPBank NEOBiz. Thư bảo lãnh điện tử sẽ được gửi trực tiếp về cả hai hệ thống.

Điểm nổi bật của dịch vụ là khả năng kết nối trực tiếp giữa e-GP và nền tảng ngân hàng số VPBank NEOBiz. Thông tin gói thầu sẽ được tự động điền vào biểu mẫu Đề nghị bảo lãnh và đồng bộ sang hệ thống ngân hàng, giúp giảm tối đa thao tác nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót, từ đó giảm rủi ro trượt thầu.

Giao dịch viên VPBank đang tư vấn dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: VPBank

Giải pháp này được triển khai hoàn toàn trên nền tảng số, không yêu cầu cung cấp chứng từ giấy, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí chuyển phát, in ấn hồ sơ. Doanh nghiệp có thể theo dõi, cập nhật trạng thái giao dịch và quản lý hồ sơ bảo lãnh mọi lúc, mọi nơi thông qua nền tảng ngân hàng số.

Đại diện VPBank cho biết việc kết nối trực tiếp với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bước đi chiến lược trong hành trình xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số dành cho doanh nghiệp, đồng thời thể hiện cam kết trong việc đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công, tăng hiệu quả quản lý và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

"Giải pháp giúp doanh nghiệp có thể nhận được thư bảo lãnh và dự thầu nhanh chóng và hoàn toàn trực tuyến, từ đó tiết kiệm thời gian và tăng lợi thế cạnh tranh trong mọi gói thầu", đại diện VPBank chia sẻ.

Chi nhánh Flagship đầu tiên của VPBank tại Hà Nội. Ảnh: VPBank

Ngân hàng cho biết, bảo lãnh dự thầu điện tử của VPBank được xây dựng phù hợp với các quy định mới nhất của Luật Đấu thầu, đảm bảo tính pháp lý, an toàn và chính xác cho các giao dịch.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong cải cách thủ tục hành chính và hoạt động mua sắm công tại Việt Nam, việc tích hợp hệ thống đấu thầu quốc gia với các nền tảng ngân hàng được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch, tự động hóa quy trình đấu thầu và giảm thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp.

(Nguồn: VPBank)