VPBank tổ chức diễn đàn tri thức cho doanh nghiệp SME

VPBank phối hợp Newing tổ chức SME Forum 2026 với chủ đề "Sức bật mới cho cuộc chơi lớn", nhằm chia sẻ kinh nghiệm, chiến lược và các mô hình quản trị phù hợp cho doanh nghiệp Việt.

SME Forum 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/3 tại GEM Center (TP HCM), quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế và lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực FMCG và sản xuất... những ngành đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và xuất khẩu của Việt Nam. Sự kiện thuộc khuôn khổ chiến dịch "Chạm thịnh vượng", với hệ sinh thái giải pháp dành cho doanh nghiệp gồm bốn trụ cột: bồi dưỡng kiến thức, tài chính, số hóa và kết nối kinh doanh.

Một trong những diễn giả chính của chương trình là ông Rajesh Achanta, cựu Phó Chủ tịch Vận hành Cung ứng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn P&G. Với hơn 35 năm kinh nghiệm tại doanh nghiệp hàng tiêu dùng toàn cầu, ông từng xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng phục vụ hơn 1.000 đối tác bán lẻ tại 20 thị trường, với quy mô vận hành khoảng 7 tỷ USD mỗi năm. Ông Rajesh cũng là thành viên Magnus Society - giải thưởng của P&G dành cho các chuyên gia chuỗi cung ứng xuất sắc toàn cầu.

Tại diễn đàn, ông dự kiến chia sẻ các bài học quản trị từ kinh nghiệm điều hành hệ thống quy mô lớn, bao gồm cách đưa ra quyết định trong khủng hoảng, những "cái bẫy tăng trưởng" khiến doanh thu tăng nhưng lợi nhuận suy giảm, cũng như các hệ thống quản trị cần thiết trước khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng quy mô.

SME Forum 2026 sẽ diễn ra ngày 20/3, tại TP HCM. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, chương trình có phiên tọa đàm với sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Bà Vưu Lệ Quyên, CEO Biti’s sẽ chia sẻ câu chuyện tái định vị thương hiệu của doanh nghiệp hơn 40 năm tuổi, khi đưa dòng sản phẩm Biti’s Hunter trở thành biểu tượng mới của giới trẻ.

Ở góc nhìn doanh nghiệp gia đình, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến chia sẻ hành trình chuyển đổi của thương hiệu kim hoàn 34 năm tuổi, từ hiện đại hóa vận hành đến mở rộng hệ thống kinh doanh.

Ông Pierre Pang, Tổng giám đốc Tập đoàn MAMEE mang đến góc nhìn quốc tế về quá trình mở rộng của doanh nghiệp thực phẩm gia đình tại Malaysia ra thị trường khu vực, đưa doanh thu tập đoàn tăng gấp đôi chỉ trong vài năm.

Diễn đàn cũng có sự góp mặt của Tan Sri Sir Dr. Jeffrey Cheah, nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Sunway, tập đoàn đa ngành của Malaysia với vốn hóa thị trường gần 11 tỷ USD.

Theo ban tổ chức, thông qua những câu chuyện thực tiễn từ các doanh nhân và chuyên gia quốc tế, SME Forum 2026 kỳ vọng mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp Việt những góc nhìn mới về quản trị, chiến lược tăng trưởng và xây dựng thương hiệu.

Đặc biệt, 50 doanh nghiệp là khách hàng của VPBank SME sẽ tham gia workshop chuyên sâu do ông Rajesh Achanta trực tiếp dẫn dắt. Khác với các phiên chia sẻ trên sân khấu, chương trình được tổ chức theo hình thức trao đổi trực tiếp, nơi lãnh đạo doanh nghiệp có thể mang các bài toán thực tế để cùng chuyên gia phân tích và thảo luận.

Trong khuôn khổ buổi workshop này, ông Rajesh sẽ chia sẻ các nguyên tắc quản trị quan trọng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động: từ việc tránh chạy theo các xu hướng quản trị nhất thời, cân bằng giữa tốc độ và định hướng chiến lược, cho tới việc ứng dụng dữ liệu và các mô hình khoa học trong quản lý chuỗi cung ứng và tồn kho.

Thông qua các diễn đàn và hoạt động chia sẻ tri thức, VPBank SME kỳ vọng sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm ra hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh mới.

VPBank SME hiện triển khai nhiều giải pháp tài chính theo từng ngành, được xây dựng dựa trên dữ liệu thị trường và đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, thay vì áp dụng các gói tín dụng chung. Các chính sách này đã được thiết kế cho một số lĩnh vực như dệt may - da giày, dược và thiết bị y tế, gạo, nhựa, cà phê, với các ưu đãi về hạn mức tín chấp, tỷ lệ tài trợ hợp đồng và chiết khấu chứng từ.

Bên cạnh nguồn vốn, doanh nghiệp còn được tiếp cận các phương thức cấp tín dụng linh hoạt, cùng đội ngũ tư vấn theo ngành và các chính sách hỗ trợ nhằm tối ưu chi phí vận hành. Thời gian tới ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng các giải pháp "may đo" cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác, hướng tới đồng hành lâu dài cùng cộng đồng doanh nghiệp SME trong quá trình phát triển.

(Nguồn: VPBank)