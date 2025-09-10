VPBank thiết kế giải pháp chuyên biệt cho khách hàng Private

Trước sự gia tăng nhanh của tầng lớp siêu giàu, VPBank phát triển hệ sinh thái giải pháp chuyên biệt, mang đến những đặc quyền về tài chính, nghỉ dưỡng… cho khách hàng cao cấp.

Theo Knight Frank Wealth Report 2025, Việt Nam hiện có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD và dự kiến gần 1.000 người sẽ sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD vào năm 2028. Báo cáo nhận định, sự gia tăng này phản ánh sức bật của nền kinh tế, đồng thời cho thấy nhu cầu ngày càng rõ rệt của nhóm khách hàng cao cấp với các giải pháp tài chính chuyên biệt, an toàn và cá nhân hóa.

Nắm bắt xu hướng, VPBank phát triển hệ sinh thái giải pháp dành cho khách hàng cao cấp, dựa trên ba trụ cột: giải pháp chuyên biệt, giao dịch hiệu quả và đặc quyền tinh hoa. Với lợi thế về quy mô tài sản, nền tảng vốn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, ngân hàng tập trung thiết kế chiến lược tài chính cá nhân hóa theo nhu cầu từng khách hàng.

VPBank Private cung cấp những giải pháp cá nhân hóa cho khách hàng cao cấp. Ảnh: VPBank

Trong đó, tài khoản VPB Private được mở rộng chức năng so với tài khoản thanh toán thông thường, áp dụng mức lãi suất cao nhất theo biểu niêm yết, hạn mức chuyển khoản linh hoạt, miễn phí tài khoản số đẹp đến 100 triệu đồng. Sản phẩm tích hợp tính năng Super Sinh Lời, trả lợi tức hằng ngày với lãi suất tối đa 4,5% một năm, rút tiền 24/7.

Bên cạnh đó, VPBank cung cấp chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng, được bảo hiểm tiền gửi, miễn thuế và phí, cho phép mua bán linh hoạt với lợi suất tính theo thời gian thực, giúp khách hàng vừa duy trì thanh khoản vừa đảm bảo hiệu quả sinh lời.

Trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch quốc tế, ngân hàng cung cấp giải pháp giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX Forward), cho phép khách hàng chốt trước tỷ giá trong khoảng 3-365 ngày, hỗ trợ ổn định dòng tiền và bảo vệ lợi nhuận. Sản phẩm được thiết kế linh hoạt theo quy mô giao dịch và kế hoạch tài chính.

Ngoài ra, khách hàng Private còn được tiếp cận gói vay mua nhà dự án chiến lược, với hạn mức lớn, thời gian vay linh hoạt, ưu đãi lãi suất và phí, tạo điều kiện tham gia sớm vào các dự án bất động sản cao cấp.

Điểm nhấn trong hệ sinh thái là bộ đôi thẻ thanh toán quốc tế và thẻ tín dụng Private. Chủ thẻ được ưu đãi phí và được sử dụng các đặc quyền toàn cầu ở nhiều lĩnh vực: từ dịch vụ trợ lý cá nhân cao cấp toàn cầu (Global Super concierge) đến các đặc quyền nghỉ dưỡng cao cấp, phòng chờ thương gia, fast track sân bay, các sân golf, hệ thống y tế hàng đầu...

Bên cạnh các ưu đãi về tài chính, khách hàng còn được đồng hành bởi đội ngũ giám đốc quan hệ và chuyên gia tài chính Private Banking nhiều kinh nghiệm, đảm bảo tư vấn và hỗ trợ toàn diện trong suốt hành trình.

Đội ngũ chuyên gia tài chính của VPBank. Ảnh: VPBank

"Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng dài lâu không chỉ đến từ những quyết định tài chính chuẩn xác, mà còn cần được xây dựng và nuôi dưỡng bởi những giá trị bền vững", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Theo đại diện VPBank, sự ra mắt của VPBank Private đánh dấu bước tiến trong chiến lược phục vụ khách hàng cao cấp, đồng thời cho thấy nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện của ngân hàng. Ngân hàng định vị Private Banking như giải pháp chuyên biệt, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hoạch định tương lai, xây dựng và gìn giữ di sản, hướng tới sự thịnh vượng bền vững qua nhiều thế hệ.

(Nguồn: VPBank)