VPBank tặng vàng cho khách hàng bật Super Sinh lời

VPBank triển khai chương trình quay số "Sinh lời đón Tết - Rước mã khai xuân", tặng vàng cùng nhiều phần quà cho khách hàng tham gia sản phẩm Super Sinh lời Premier, đến hết 28/2/2026.

Chương trình gồm hai đợt quay số vào ngày 12/1/2026 và 3/3/2026, với tổng giá trị giải thưởng đến 3,7 tỷ đồng. Khách hàng có cơ hội nhận 1 lượng vàng 999,9, 10 chỉ vàng nhẫn 999,9, iPhone 17 Pro Max 256GB cùng các e-voucher du lịch, mua sắm...

Để tham gia, người dùng cần kích hoạt Super Sinh lời Premier. Mỗi khách hàng mới kích hoạt và phát sinh giao dịch Super Sinh lời đầu tiên trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận 3 lượt quay số. Ngoài ra, ngân hàng căn cứ mức tăng trưởng số dư trung bình theo tháng của tài khoản thanh toán và ngăn Super Sinh lời Premier để tặng thêm lượt quay phù hợp với từng phân hạng khách hàng.

Chương trình "Sinh lời đón Tết - Rước mã khai xuân" dành cho khách hàng tham gia sản phẩm Super Sinh Lời Premier. Ảnh: VPBank

Những khách hàng chưa trúng thưởng ở hai kỳ quay số vẫn có cơ hội nhận voucher điểm LynkiD trị giá tối đa 1,2 triệu điểm cho mỗi người. Các giải thưởng này sẽ được trao theo thứ tự khách hàng có số lượt quay cao nhất cho đến khi hết số lượng.

"Đây là lời tri ân của VPBank dành cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng, đồng thời khẳng định vị thế của VPBank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính vượt trội, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường", đại diện ngân hàng chia sẻ.

(Nguồn: VPBank)