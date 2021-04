VPBank tăng trưởng vượt kế hoạch trong quý đầu năm

VPBank đạt lợi nhuận 4.000 tỷ đồng trong quý I, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, ngân hàng riêng lẻ đạt mức tăng trưởng 55,2%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý I của VPBank, tăng trưởng của ngân hàng đạt được nhờ đa dạng hóa doanh thu, tăng trưởng tín dụng hợp lý, giảm thiểu chi phí vốn và tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng tập trung ở các khối chiến lược với kết quả vượt kế hoạch đề ra cho ba tháng đầu năm. Cụ thể, khối Khách hàng cá nhân tăng trưởng gần 7%; khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng gần 11% so với cuối năm 2020. Chỉ số lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) và chỉ số lợi nhuận/vốn (ROE) tương ứng đạt 3% và 23,5%.

Thu nhập từ phí tiếp tục có đóng góp lớn vào doanh thu của VPBank khi tăng trưởng hợp nhất đạt 42%. Động lực tăng trưởng chính trong quý I đến từ việc đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ bảo hiểm và hoạt động thanh toán.

Một chi nhánh của VPBank.

Tính đến hết quý 1/2021, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 436.000 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cuối năm 2020. Tín dụng ngân hàng hợp nhất đạt hơn 332.000 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2020; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 3,6%.

Ngoài ra, chi phí vốn được tối ưu hóa và tỷ trọng tiền gửi CASA tiếp tục tăng trưởng tốt. Bên cạnh đó, thu nhập từ phí gia tăng động lực tăng trưởng cho lợi nhuận và các chỉ tiêu an toàn hoạt động được củng cố. Tăng trưởng chất lượng, tập trung ở các khối chiến lược.

Theo đại diện VPBank, tốc độ tăng trưởng bám sát diễn biến phục hồi của nền kinh tế và nhu cầu vay vốn có xu hướng mạnh hơn so với cùng kỳ những năm gần đây.

Trụ sở VPBank.

Việc kịp thời điều chỉnh chiến lược về sản phẩm và chiến lược huy động giúp gia tăng tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại ngân hàng mẹ từ mức 15,5% cuối năm 2020 lên mức 17% cuối kỳ I năm 2021.

Song song với xu hướng nâng cao tỷ trọng tiền gửi CASA, nắm bắt cơ hội thanh khoản của thị trường cùng với việc linh hoạt điều tiết bảng cân đối và cơ cấu nguồn vốn, chi phí vốn của VPBank cũng giảm đáng kể. Chi phí huy động vốn (COF) của ngân hàng riêng lẻ giảm 1,3% so với cả năm 2020 và giảm 0,6% so với quý IV năm 2020. Tương ứng, tại ngân hàng hợp nhất, COF cũng giảm 1,2% so với năm 2020.

Cùng với đó, chi phí hoạt động (OPEX) của VPBank tiếp tục giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả của quá trình chuyển đổi số mà ngân hàng triển khai mạnh mẽ những năm qua. Nhờ đó, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất giảm từ 29,2% cuối năm 2020 xuống còn 23,5% trong quý 1/2021.

Hành trình số hóa và trải nghiệm khách hàng tiếp tục được VPBank đẩy mạnh. Ngân hàng cán mốc 9 triệu giao dịch mỗi tháng trong quý đầu năm nay; gấp 2,25 lần so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị giao dịch online đạt 128.000 tỷ đồng trong tháng 3, cao gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, gia tăng các tiện ích và lợi ích trong sử dụng sản phẩm dịch vụ, quá trình chuyển đổi số còn giúp ngân hàng tối ưu hóa hệ thống quy trình và vận hành, tinh gọn bộ máy nhân sự và nâng cao năng suất lao động.

VPBank không ngừng sáng tạo để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VPBank tiếp tục củng cố các chỉ tiêu an toàn hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng tài sản. Đến cuối quý 1, tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng hợp nhất được quản lý ở mức 3%. Tại ngân hàng riêng lẻ, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì xu hướng giảm, xuống mức 1,79% so với mức 1,98% cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, thu nhập từ nợ đã xử lý cũng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức tăng trưởng là 56% tại ngân hàng hợp nhất, tương đương 705 tỷ đồng. Tại FE Credit, thu nhập này tăng gần 110%.

Tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) ở mức 73,5% (so với giới hạn 85%) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 29,9% (so với yêu cầu 40%). Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt gần 12%, tiếp tục duy trì ở mức an toàn và cao hơn mức tối thiểu 8% của ngân hàng nhà nước.

VPBank đang triển khai chương trình tái định vị thương hiệu với tuyên ngôn "Vì một Việt Nam thịnh vượng", với khát vọng mang lại sự thịnh vượng toàn diện về tài chính, sức khỏe và tinh thần cho mỗi cá nhân và cộng đồng. Theo đó, Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo VPBank đã phê duyệt thành lập chương trình an sinh xã hội "Vì một Việt Nam thịnh vượng" trị giá 300 tỷ đồng để đồng hành cùng những hoạt động an sinh xã hội khắp đất nước, tập trung hai lĩnh vực giáo dục và y tế. Chương trình bắt đầu triển khai từ quý II, dự kiến kéo dài trong 5 năm.

An Nhiên