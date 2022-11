VPBank vừa công bố tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi trên tài khoản thanh toán - Casa) áp dụng với khách hàng cá nhân lên mức tối đa 1% một năm, từ 1/11/2022.

Theo đó, khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi bình quân dưới 100 triệu đồng trên tài khoản thanh toán sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0,2% một năm; số dư tiền gửi bình quân từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng sẽ hưởng lãi suất 0,5% một năm. Khách hàng cá nhân có số dư tiền gửi bình quân từ 500 triệu đồng trở lên trong tài khoản thanh toán sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn kịch trần với mức 1% một năm.

Khách hàng tới giao dịch tại chi nhánh của VPBank. Ảnh: VPBank

Việc VPBank tăng kịch trần lãi suất không kỳ hạn được thực hiện sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng các loại lãi suất áp dụng từ 25/10/2022, trong đó, riêng đối với tiền gửi không kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất tối đa từ mức 0,5% một năm lên 1% một năm. Hiện, VPBank là một trong số ít ngân hàng đầu tiên công bố tăng lãi suất ở loại hình tiền gửi không kỳ hạn, áp dụng với khách hàng cá nhân.

Theo đại diện VPBank, việc ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản thanh toán nhằm tri ân và gia tăng lợi ích tối đa cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành với VPBank, đặc biệt là các khách hàng thường xuyên duy trì và sử dụng tài khoản thanh toán để nhận lương, chi tiêu thanh toán, hay thực hiện các giao dịch tài chính khác.

"Khoản lãi suất không kỳ hạn này sẽ được trả vào tài khoản của khách hàng theo định kỳ hàng tháng, dựa trên số dư tiền gửi bình quân mỗi tháng của khách hàng tại tài khoản thanh toán. Khách hàng duy trì số dư trên tài khoản thanh toán càng nhiều, lãi suất sẽ càng cao", đại diện VPBank chia sẻ.

VPBank tăng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên mức tối đa 1% một năm. Ảnh: VPBank

Bên cạnh việc được hưởng lãi suất không kỳ hạn lên tới kịch trần 1% một năm tùy theo số dư tiền gửi hàng tháng, khách hàng sử dụng tài khoản thanh toán tại VPBank còn được hưởng nhiều ưu đãi như: miễn phí mọi giao dịch chuyển khoản, rút tiền/ nộp tiền tại hệ thống máy ATM/CDM; miễn phí sử dụng ngân hàng số VPBank NEO, hạn mức chuyển tiền lên tới 5 tỷ đồng...

Với khách hàng mở mới tài khoản thanh toán tại VPBank, có thể tự đặt nickname cho tài khoản bằng tính năng iNick, hoặc chọn tài khoản trùng ngày sinh/số điện thoại hoặc tự do lựa chọn số tài khoản theo mong muốn chỉ với vài phút đăng ký online. Khách hàng chọn mua tài khoản số đẹp, cũng sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá tới 80%.

Ngoài ra, khách hàng cũng được hưởng ưu đãi miễn phí duy trì tài khoản trong năm đầu tiên, không yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản...

Một chi nhánh giao dịch của VPBank. Ảnh: VPBank

Trong 9 tháng đầu năm, VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 19.800 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, hoàn thành 67% kế hoạch cả năm. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng đạt 45.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất của ngân hàng lên tới gần 15%. Vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank tại thời điểm 30/9/2022 đạt 102.370 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cuối năm 2021.

An Nhiên