VPBank tài trợ 40 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai

VPBank ký hợp tác toàn diện với Bệnh viện Bạch Mai, tài trợ 40 tỷ đồng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân.

Lễ ký kết diễn ra ngày 8/12. Theo thỏa thuận, khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại nhằm cải thiện điều kiện khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Hợp tác cũng tạo tiền đề để bệnh viện triển khai các chương trình ưu đãi cho bệnh nhân và cán bộ y tế.

Đại diện 2 đơn vị tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: VPBank

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết việc xây dựng và phát triển Trung tâm Y tế Quốc tế Bạch Mai trở thành một cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế là nhiệm vụ chiến lược, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Chúng tôi kỳ vọng tạo dựng điểm đến y tế uy tín, giúp người dân trong nước tiếp cận dịch vụ ngang tầm quốc tế, đồng thời thu hút khách hàng quốc tế. Sự đồng hành của VPBank là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để đội ngũ y bác sĩ mang đến dịch vụ tốt nhất cho người dân", PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank cho biết, khoản tài trợ là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho mọi người, xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc.

Bệnh viện Bạch Mai hiện là một trong những trung tâm y tế lớn nhất cả nước, bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hệ thống kỹ thuật cao, bệnh viện có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực, mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân. Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực và thế giới.

Việc hợp tác với một bệnh viện đầu ngành như Bạch Mai thể hiện nỗ lực của VPBank trong nâng cao chất lượng y tế, cải thiện đời sống an sinh xã hội và mở rộng hệ sinh thái hợp tác với các đối tác ở nhiều lĩnh vực.

Trong nhiều năm qua, VPBank duy trì các hoạt động an sinh xã hội bền bỉ, tập trung vào bốn trụ cột: sinh kế, giáo dục, y tế và môi trường. Gần đây, ngân hàng đã hỗ trợ 15 tỷ đồng cho các hộ dân bị thiệt hại tại Gia Lai xây dựng và sửa chữa nhà; 30 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An và 10 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, bao gồm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và hỗ trợ sinh kế.

VPBank cũng triển khai gói hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Các chương trình CSR được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách của cộng đồng, mang tính kịp thời, thiết thực và hướng đến tác động dài hạn. Tính đến cuối năm 2025, tổng nguồn lực VPBank cùng cán bộ nhân viên và đối tác đóng góp cho hoạt động xã hội đạt gần 2.000 tỷ đồng.

(Nguồn: VPBank)