VPBank ra mắt website thanh lý tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ra mắt website thanh lý tài sản, cho phép khách hàng tìm kiếm và mua bất động sản, ôtô đã qua sử dụng với mức giá thấp hơn thị trường khoảng 10-20%.

Website thanh lý tài sản của VPBank hiện công khai hàng trăm tài sản trên toàn quốc, gồm hơn 200 bất động sản ở nhiều phân khúc như nhà phố, căn hộ, đất nền, cùng với nhiều mẫu ôtô từ các thương hiệu phổ biến đến cao cấp. Danh mục được cập nhật liên tục trên website, giúp người mua tiện theo dõi, đối chiếu và lựa chọn tài sản phù hợp.

Toàn bộ thông tin chi tiết về tài sản, từ hình ảnh thực tế, tình trạng, giá bán đến hồ sơ pháp lý, đều được công khai minh bạch trên nền tảng. Khách hàng có thể tra cứu theo nhu cầu, xem dữ liệu chi tiết hoặc đặt lịch hẹn xem trực tiếp. Quy trình giao dịch được hướng dẫn rõ ràng, tối ưu hóa để rút ngắn thời gian xử lý cho người mua.

Chiếc VinFast VF 5 có giá khởi điểm 372 triệu đồng tại phiên đấu giá ngày 28/11/2025 trên website thanh lý tài sản đảm bảo của VPBank. Ảnh: VPBank

Theo VPBank, khách hàng có thể tiếp cận tài sản với giá ưu đãi hơn thị trường từ 10-20%, trong đó nhiều mẫu ôtô có mức chiết khấu lên tới 25% ngay từ phiên đấu giá đầu tiên. Giá bán được xây dựng dựa trên báo cáo định giá độc lập, phản ánh đúng giá trị thị trường và tình trạng tài sản tại thời điểm giao dịch. Điều này giúp người dân và nhà đầu tư có cơ hội sở hữu tài sản chất lượng với chi phí hợp lý, phục vụ mục tiêu an cư hoặc đầu tư.

Đa dạng sản phẩm bất động sản được cập nhật liên tục trên website thanh lý tài sản của VPBank. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, VPBank triển khai các gói tín dụng đi kèm dành riêng cho khách hàng mua tài sản trên nền tảng. Gói vay mua nhà có lãi suất từ 6,5% mỗi năm, thời hạn vay tối đa 35 năm và hỗ trợ khoản vay lên đến 80% giá trị tài sản. Ngân hàng cũng hỗ trợ tư vấn thủ tục pháp lý, sang tên và hoàn thiện hồ sơ công chứng nhằm giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình sở hữu.

Nhân viên tư vấn về sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank cho biết việc giao dịch trực tiếp với ngân hàng giúp gia tăng tính an toàn và minh bạch, hạn chế rủi ro so với mua qua các kênh không chính thống. Ngân hàng bảo chứng cho toàn bộ quy trình, đảm bảo tài sản có hồ sơ rõ ràng và xử lý minh bạch. Việc số hóa quy trình bán tài sản đảm bảo cũng là bước đi tiếp theo của VPBank trong hướng phát triển ngân hàng số, minh bạch hóa thông tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngân hàng cho biết sẽ tổ chức livestream giới thiệu các tài sản giá tốt trên fanpage VPBank vào 19h30 ngày 21/11, giúp người xem có thêm hình ảnh trực quan, tư vấn trực tiếp và cơ hội tiếp cận các ưu đãi tài chính đi kèm.

(Nguồn: VPBank)