VPBank ra mắt thẻ tín dụng kèm ưu đãi khi du lịch Trung Quốc

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) liên kết với China UnionPay ra mắt thẻ tín dụng UnionPay Freeways, kèm loạt ưu đãi cho chủ thẻ khi giao dịch tại Trung Quốc.

Thẻ UnionPay Freeways mang thông điệp "Vạn dặm như ý, không lo về phí", hướng đến khách hàng có nhu cầu du lịch, công tác quốc tế, đặc biệt tại Trung Quốc. Chủ thẻ được miễn phí giao dịch ngoại tệ tại thị trường này, với các quốc gia khác, mức phí là 1,5%.

Đặc biệt, khách hàng được hoàn tiền tới 4% cho mọi giao dịch chi tiêu quốc tế. Với giao dịch nội địa, ngân hàng hoàn 3% cho chi tiêu du lịch, ăn uống và 0,1% cho các chi tiêu khác. Chủ thẻ chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu đồng sẽ được hoàn tối đa 1 triệu đồng cho một kỳ sao kê.

Ngoài ra, khách hàng mở mới thẻ và chi tiêu hợp lệ từ 2 triệu đồng trong vòng 30 ngày sẽ được hoàn thêm 400.000 đồng. VPBank cũng áp dụng chính sách miễn phí thường niên nếu đáp ứng điều kiện chi tiêu theo quy định của ngân hàng.

Thẻ UnionPay Freeways được thiết kế với hình gấu trúc - biểu tượng của đất nước Trung Quốc. Ảnh: VPBank

Bên cạnh chính sách hoàn tiền, chủ thẻ UnionPay Freeways còn được hưởng nhiều chương trình ưu đãi hàng tháng của VPBank. Cụ thể, trong tháng 9, chủ thẻ được giảm 6% khi đặt vé máy bay tại Trip.com, giảm tới 15% khi đặt phòng tại các resort như Ana Mandara Dalat, Ocean Resort by Fusion Quy Nhon, Golden Coast Resort & Spa, cùng ưu đãi đến 20% tại nhiều nhà hàng, siêu thị.

Đại diện VPBank cho biết, năm 2025, ngân hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thẻ dựa trên ba trụ cột: Shopping (Mua sắm thông minh) - Travel (Du lịch trải nghiệm) - Wellbeing (Chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân), nhằm mang lại những giá trị đặc quyền, nâng cao trải nghiệm cho các chủ thẻ.

"Ngân hàng hướng đến xây dựng các dòng thẻ phù hợp từng nhóm nhu cầu, gia tăng tiện ích và ưu đãi cho người dùng. Với UnionPay Freeways, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại những trải nghiệm chi tiêu và du lịch tốt nhất cho các chủ thẻ", vị đại diện chia sẻ.

UnionPay là hệ thống thanh toán quốc gia của Trung Quốc, hiện được chấp nhận tại 183 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 99 quốc gia hỗ trợ thanh toán di động. Tổ chức này đã hợp tác với hơn 2.600 đối tác, tạo nên hệ sinh thái thanh toán rộng khắp toàn cầu. Gần đây, nhờ cải tiến hệ thống, khách quốc tế đến Trung Quốc có thể sử dụng trực tiếp thẻ tín dụng quốc tế tại các điểm thanh toán, giúp việc chi tiêu trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

(Nguồn: VPBank)