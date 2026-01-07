VPBank ra mắt thẻ tín dụng hoàn tới 12% Shopee xu

VPBank ra mắt thẻ tín dụng VPBankS Rewards Mastercard, hoàn tới 12% shopee xu, miễn lãi đến 55 ngày, dành riêng cho nhóm khách hàng có nhu cầu mua sắm trực tuyến.

Dòng thẻ mới tập trung vào các nhu cầu chi tiêu phổ biến như mua sắm online, đặt đồ ăn và tiêu dùng hằng ngày. Cụ thể, với mỗi giao dịch tại Shopee và ShopeeFood, khách hàng được hoàn tới 12% Shopee xu, tối đa 400.000 xu mỗi tháng; với các giao dịch ăn uống, siêu thị và di chuyển được hoàn 4% Shopee xu, tối đa 200.000 xu mỗi tháng. Xu tích lũy được chuyển trực tiếp về tài khoản Shopee để sử dụng cho các lần mua sắm tiếp theo.

Bên cạnh ưu đãi hoàn xu, chủ thẻ mới được tặng e-voucher trị giá 300.000 đồng khi kích hoạt và chi tiêu thẻ theo điều kiện của VPBank. Ngân hàng cũng tặng 12 tháng sử dụng gói ShopeeVIP và miễn phí phát hành thẻ trong giai đoạn ra mắt.

Thẻ tín dụng VPBankS Rewards Mastercard dành riêng cho tín đồ Shopee. Ảnh: VPBank

Chủ thẻ S Rewards Mastercard cũng được hưởng nhiều đặc quyền khác trong hệ sinh thái chương trình khuyến mãi của VPBank, bao gồm ưu đãi "VPBank Day" vào ngày 15 hàng tháng với các khuyến mãi giảm giá, hoàn tiền tại nhiều đối tác trên toàn quốc.

Khách hàng có thể mở thẻ hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng ngân hàng số VPBank NEO, với thời gian đăng ký khoảng 10 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, chủ thẻ có thể sử dụng ngay thông qua các phương thức thanh toán số, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận thẻ tín dụng, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ và gia đình bận rộn.

Ngoài ưu đãi mua sắm, thẻ VPBank S Rewards Mastercard áp dụng thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, hỗ trợ khách hàng quản lý dòng tiền, đặc biệt trong các giai đoạn chi tiêu cao điểm như dịp Tết sắp tới. Chính sách miễn phí thường niên theo điều kiện chi tiêu cũng giúp giảm chi phí sử dụng thẻ trong dài hạn.

Đại diện VPBank cho biết việc ra mắt S Rewards Mastercard mở ra cơ hội tiếp cận hơn 40 triệu người dùng Shopee tại Việt Nam. Đây là cơ hội để ngân hàng mở rộng độ phủ sản phẩm thẻ tín dụng, đồng thời khai thác tiềm năng tăng trưởng từ nhóm khách hàng có hành vi tiêu dùng số rõ nét.

"VPBank S Rewards Mastercard được phát triển từ việc phân tích hành vi chi tiêu thực tế của khách hàng, tập trung vào các giá trị thiết thực như mức hoàn xu cao, quy trình mở thẻ nhanh và khả năng sử dụng linh hoạt trên các nền tảng số, nhằm mang đến sản phẩm thẻ phù hợp nhu cầu người tiêu dùng hiện đại", đại diện VPBank cho biết.

Việc ra mắt thẻ S Rewards Mastercard nằm trong chiến lược mở rộng trụ cột thẻ Shopping của VPBank, nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái thẻ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của khách hàng, trong bối cảnh thanh toán số tiếp tục phát triển. Sản phẩm cũng đưa nhà băng trở thành một trong những ngân hàng sở hữu danh mục thẻ tín dụng và thẻ đa năng đa dạng trên thị trường.

(Nguồn: VPBank)