VPBank ra mắt thẻ độc quyền cho gamer với chữ ký T1

VPBank ra mắt thẻ tín dụng phiên bản giới hạn GameON Mastercard dành cho cộng đồng game thủ, với điểm nhấn là chữ ký của 5 thành viên đội tuyển eSports T1.

Sản phẩm được giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện "VPBank presents eSport Festival: Legends Unite", diễn ra ngày 20-21/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Sự kiện có sự tham gia của đội tuyển T1 - đội tuyển eSports từng 6 lần vô địch thế giới, cùng tuyển thủ Faker, thu hút sự quan tâm của cộng đồng gamer trong nước.

Sự kiện ra mắt thẻ VPBank GameOn Mastercard có sự tham gia của đội tuyển T1. Ảnh: VPBank

Thẻ tín dụng VPBank GameON Mastercard hướng tới nhóm khách hàng trẻ thuộc Gen Z và Millennials, với thiết kế mang phong cách gaming, sử dụng nền đen kết hợp hiệu ứng chữ GAME ON 3D và dải màu neon lấy cảm hứng từ thế giới trò chơi điện tử. Việc tích hợp chữ ký của đội tuyển T1 giúp phiên bản thẻ này mang dấu ấn cá nhân, thể hiện được cá tính của người sở hữu, đồng thời tạo sự kết nối giữa sản phẩm tài chính với văn hóa eSports, lĩnh vực đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Về tính năng, VPBank GameON Mastercard được thiết kế phục vụ các giao dịch giải trí số phổ biến của cộng đồng game thủ, từ nạp game, mua nội dung trên Google Play, Apple Store, Steam đến thanh toán các dịch vụ trực tuyến như Netflix, Spotify hay YouTube Premium...

Tấm thẻ có đủ chữ ký của toàn bộ 5 thành viên đội tuyển T1. Ảnh: VPBank

Bên cạnh đó, thẻ được tích hợp hệ sinh thái ưu đãi xoay quanh thói quen tiêu dùng của game thủ. Cụ thể, chủ thẻ sẽ được tích điểm đến 10% khi nạp game, mua gói giải trí trong game, vé xem phim, vé ca nhạc online, thanh toán phí hội viên các nền tảng trực tuyến như Netflix, Spotify, Youtube Premium... Bên cạnh đó, các giao dịch mua phụ kiện tại cửa hàng điện tử (gaming gear, thiết bị công nghệ) cũng được tích điểm với mức tích tối đa 800.000 đồng.

Không chỉ vậy, chủ thẻ cũng được tích điểm đến 5% cho các giao dịch ăn uống, thanh toán không tiếp xúc qua ví Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay... Toàn bộ số điểm tích lũy này có thể quy đổi thành các voucher nạp game, quà tặng và hàng nghìn voucher ưu đãi trực tiếp khác trên ứng dụng LynkiD. Đặc biệt, khách hàng mở thẻ trong thời gian đầu sẽ nhận ngay 400.000 điểm loyalty từ VPBank.

Ngân hàng cho biết đang nghiên cứu hợp tác với nhiều đối tác lớn trong ngành game, giải trí để mở rộng hệ sinh thái ưu đãi cho game thủ, từ các giải đấu cộng đồng cho đến các sự kiện eSports.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Chí Hiền, Phó giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank cho biết việc ra mắt thẻ GameON là một phần trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm thẻ, phát triển theo từng phân khúc khách hàng, trong đó nhóm khách hàng trẻ là trọng tâm.

"VPBank không chỉ cung cấp một tấm thẻ, mà mong muốn xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, nơi mỗi giao dịch đều góp phần tiếp sức cho đam mê và hành trình chinh phục đỉnh cao của khách hàng", ông Hiền chia sẻ.

(Nguồn: VPBank)