VPBank ra mắt phiên bản Super sinh lời Premier

VPBank nâng cấp công cụ Super Sinh lời với phiên bản Premier, mở rộng giới hạn lợi suất và cho phép khách hàng gửi rút tiền 24/7.

Super Sinh lời Premier được thiết kế với ba ưu điểm: mức lợi suất tự động tới 4,5% một năm; mọi thao tác được thiết lập sẵn, an toàn và bảo mật; cho phép gửi, rút bất cứ lúc nào. Chủ tài khoản có thể kích hoạt tính năng với ngưỡng tiền duy trì từ 5 triệu đồng. Lợi suất được chia theo từng ngưỡng, tối ưu giá trị cho nhiều nhóm khách hàng.

Khoản tiền sinh lời được chuyển vào "ngăn sinh lời" trên ứng dụng VPBank NEO, giúp người dùng chủ động quản lý dòng tiền. Mọi thao tác chuyển, rút tiền và theo dõi lợi suất được thực hiện ngay trên ứng dụng VPBank NEO. Phiên bản mới cũng ghi điểm nhờ giao diện thân thiện, hoạt động mượt mà, minh bạch thông tin về lợi suất và tiền sinh lời theo ngày, giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tiền lãi.

Phiên bản Super Sinh lời được nâng cấp với nhiều tính năng tối ưu cho khách hàng. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank cho biết, sản phẩm này hướng đến nhóm khách hàng chưa muốn gửi tiết kiệm cố định để dự trù cho kế hoạch kinh doanh hoặc nhu cầu phát sinh, nhưng vẫn mong muốn đồng vốn sinh lời mỗi ngày.

"Super Sinh Lời Premier là một trong những sản phẩm mũi nhọn, được VPBank tập trung cải tiến và phát triển để mang lại những trải nghiệm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. VPBank cam kết đồng hành cùng khách hàng xây dựng tài chính cá nhân thịnh vượng, nâng tầm chất lượng cuộc sống", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Sau 6 tháng triển khai, công cụ Super Sinh lời của VPBank đã thu hút hàng trăm nghìn khách hàng nhờ khả năng tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi linh hoạt, hiệu quả. Theo thống kê, 73% người dùng đã giới thiệu sản phẩm cho bạn bè, 96% đánh giá tích cực về trải nghiệm.

Bên cạnh sản phẩm này, VPBank còn cung cấp Chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng, giải pháp tài chính với lợi suất theo thời gian nắm giữ, dễ dàng chuyển nhượng và không chịu thuế, phí.

Ngân hàng cho biết, việc bổ sung Super Sinh lời Premier là bước tiến trong chiến lược số hóa sản phẩm tài chính của VPBank, mở rộng lựa chọn sinh lời tự động, minh bạch, phù hợp với xu hướng quản lý tài chính cá nhân hiện đại.

(Nguồn: VPBank)