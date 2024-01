VPBank ra mắt nhận diện mới thẻ tín dụng cho khách hàng ưu tiên

VPBank vừa cho ra mắt nhận diện mới của hai loại thẻ tín dụng dành cho khách hàng ưu tiên gồm VPBank Diamond World và VPBank Diamond World Lady.

Theo đại diện nhà băng, việc thay đổi nhận diện thẻ này nằm trong chiến dịch "thay áo mới" cho loạt thẻ thanh toán quốc tế của VPBank.

Diamond World lấy biểu tượng bông hoa thịnh vượng màu nhũ vàng trên nền đen với ý nghĩa gia tăng thịnh vượng, mang lại những giá trị vượt trội, toàn diện cho khách hàng. Còn Diamond World Lady có hình chim bạch hạc, là biểu tượng của sự trường tồn và phát triển bền vững, mang ý nghĩa đem đến một dòng chảy thịnh vượng.

Nhờ đó, thiết mới của thẻ VPBank Diamond World và Diamond World Lady tạo cảm giác sang trọng, tinh tế. Đại diện ngân hàng cho biết, việc thay đổi nhận diện mới của thẻ theo hướng hiện đại và thẩm mỹ hơn nhằm hướng đến sự sang trọng và mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng.

Giao diện thẻ tín dụng mới cho khách hàng thượng lưu của VPBank. Ảnh: VPBank

Bên cạnh thiết kế mới, tính năng của thẻ cũng được VPBank cá nhân hóa theo nhu cầu của người dùng. Thấu hiểu khách hàng VIP có nhu cầu giao dịch lớn, Diamond World và World Lady có hạn mức giao dịch tới một tỷ đồng, hạn mức giao dịch trong ngày tới 300 triệu đồng và hạn mức rút tiền mặt trong ngày tới 70 triệu đồng. Đặc biệt, phí giao dịch thẻ tại nước ngoài chỉ 1%.

Ngân hàng cũng mở ra các chương trình liên kết chi tiêu thẻ với các đối tác trên khắp cả nước, triển khai những đặc quyền về ẩm thực, spa, sức khỏe cao cấp... nhằm gia tăng những giá trị tinh thần, thể chất bên cạnh giá trị tài chính cho khách hàng ưu tiên.

Thẻ VIP của VPBank còn mang đến trải nghiệm chi tiêu hoàn tiền cho mọi giao dịch. Ngân hàng hoàn tới 10% tổng giá trị hóa đơn cho các chi tiêu ăn uống, thời trang, siêu thị... Chủ thẻ mới khi chi tiêu thẻ đạt 5 triệu trong 40 ngày kể từ ngày mở thẻ sẽ được hoàn thêm 1,5 triệu đồng.

Trải nghiệm sử dụng thẻ của khách hàng cũng được "nâng cấp" với dịch vụ thanh toán Tap and Pay. Hiện VPBank cung cấp toàn diện và trọn bộ giải pháp ví thanh toán Tap and Pay trên hệ điều hành Android hay IOS gồm Apple Pay, Garmin Pay, Samsung Pay, Google Pay, VP Pay. Do đó, nhà băng sẽ mang lại cho khách hàng những trải nghiệm thanh toán trọn vẹn, an toàn và bảo mật.

Khách hàng có thể phát hành thẻ tín dụng online 100% thông qua cả hai nền tảng website và mobile app với tổng thời gian hoàn thiện chỉ trong khoảng 5 phút. VPBank cũng cho phép đăng ký phát hành trước thẻ phi vật lý và có thể sử dụng ngay.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả có thể xem tại đây.

(Nguồn: VPBank)