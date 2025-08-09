VPBank ra mắt chi nhánh Flagship đầu tiên tại miền Bắc

Nhân 32 năm thành lập, VPBank ra mắt chi nhánh Flagship đầu tiên tại Hà Nội, với thiết kế hiện đại, không gian mở, tích hợp nhiều dịch vụ tài chính trong một điểm giao dịch.

Đây là chi nhánh Flagship thứ hai của VPBank sau cơ sở đầu tiên tại TP HCM. Nằm ở vị trí đắc địa tại Hà Nội (bổ sung địa chỉ), điểm giao dịch mới gây ấn tượng với không gian đồng bộ, công nghệ hiện đại và các khu vực chuyên biệt. Khách hàng có thể thực hiện toàn bộ nhu cầu giao dịch, tư vấn và trải nghiệm dịch vụ tài chính trong cùng một không gian.

Quầy giao dịch truyền thống. Ảnh: VPBank

Khu vực giao dịch truyền thống được vận hành bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, chú trọng tốc độ xử lý và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh là khu vực giao dịch tự động được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, cho phép khách hàng thực hiện nhanh chóng nhiều loại hình giao dịch 24/7 mà không cần xếp hàng hay chờ đợi.

Quầy giao dịch tự động. Ảnh: VPBank

Đặc biệt, không gian dành cho khách hàng ưu tiên tiếp tục là điểm nhấn trong mô hình Flagship. Khách hàng được phục vụ trong khu riêng biệt, đảm bảo tính riêng tư, trải nghiệm các dịch vụ tài chính cao cấp trong môi trường sang trọng.

Đại diện VPBank cho biết, toàn bộ thiết kế tại chi nhánh Flagship từ quy trình vận hành, bố trí không gian, hệ thống công nghệ đều hướng đến việc tạo dựng trải nghiệm tinh tế, tiện nghi và cá nhân hóa cho khách hàng. Việc mở rộng mô hình Flagship tại Hà Nội là bước tiến tiếp theo trong chiến lược chuyển đổi số, chuẩn hóa mô hình giao dịch thế hệ mới trên quy mô toàn quốc, từng bước xây dựng hình ảnh một ngân hàng tư nhân liên tục đổi mới vì khách hàng của VPBank.

Không gian dành riêng cho khách hàng ưu tiên Ảnh: VPBank

"Chúng tôi xem đây là món quà gửi tới khách hàng nhân dịp sinh nhật VPBank 32 năm, không chỉ là một chi nhánh hiện đại, mà còn thể hiện cam kết đồng hành lâu dài và không ngừng đổi mới, phát triển bền vững cùng khách hàng", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Việc mở rộng mô hình Flagship diễn ra trong bối cảnh VPBank ghi nhận nhiều kết quả tích cực nửa đầu năm 2025. Tổng tài sản ngân hàng vượt mốc 1,1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11.200 tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân. Các con số phản ánh hiệu quả từ chiến lược tăng trưởng gắn với cải tiến dịch vụ và ứng dụng công nghệ.

Chi nhánh Flagship tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành điểm kết nối lan tỏa mô hình dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế trong hệ thống VPBank, theo định hướng "lấy khách hàng làm trọng tâm", kết hợp công nghệ, trải nghiệm và con người.

(Nguồn: VPBank)