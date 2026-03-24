VPBank Prime thu hút Millennials và Gen Z bằng hệ sinh thái số hóa

Ra mắt năm 2021, thương hiệu tài chính dành cho thế hệ trẻ VPBank Prime của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) liên tục đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ Millennials (1981-1996) và Gen Z (1997-2012) qua hệ sinh thái linh hoạt, công nghệ thân thiện và trải nghiệm số hóa toàn diện.

Mới đây, đơn vị được tạp chí Global Banking & Finance Review (GBFR) trao danh hiệu "Ngân hàng dành cho Millennials và GenZ tốt nhất Việt Nam 2026", đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải.

Hội đồng chuyên môn của GBFR đánh giá cao VPBank Prime nhờ các tiêu chí về đổi mới, hiệu quả kinh doanh và khả năng thích ứng. Kết quả này phản ánh chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm kết hợp số hóa, trong đó các giải pháp tài chính được thiết kế phù hợp với từng nhóm người dùng, đồng thời, hướng tới xây dựng cộng đồng khách hàng gắn kết.

Đại diện VPBank chia sẻ, giải thưởng này là lời khẳng định cho nỗ lực không ngừng của VPBank Prime trong việc thấu hiểu và đáp ứng tư duy tài chính khác biệt của thế hệ Millennials và Gen Z.

"Chúng tôi xem đây là sự khích lệ lớn lao để tiếp tục đổi mới, mang đến những trải nghiệm số hóa vượt trội, giúp các bạn trẻ tự tin bứt phá mọi giới hạn và xây dựng một tương lai thịnh vượng theo cách riêng của mình", vị đại diện nói thêm.

Sự kiện VPBank Prime's Talk - workshop đối thoại về quản lý tài chính dành cho khách hàng trẻ. Ảnh: VPBank

Ra mắt năm 2021, VPBank Prime là thương hiệu tài chính hướng đến người trẻ tại Việt Nam. Sau 5 năm, nền tảng này thu hút hơn 2,7 triệu hội viên, cho thấy hiệu quả của chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng trẻ.

Trong bối cảnh tài chính số phát triển, VPBank ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ máy học (Machine Learning) để phân tích hành vi khách hàng. Đây là nền tảng để VPBank Prime xây dựng các giải pháp phù hợp với lối sống của millennial và gen Z. Các sản phẩm phát triển theo ba trụ cột, gồm: combo hóa giải pháp, số hóa trải nghiệm và hệ sinh thái hội viên.

Theo đó, VPBank Prime triển khai các gói giải pháp tài chính thiết kế theo từng nhóm khách hàng: Slay Combo hướng đến Gen Z với nhu cầu linh hoạt; Sport Combo dành cho người yêu thích vận động; Prime Family Banking hỗ trợ các gia đình trẻ xây dựng nền tảng tài chính. Năm nay, thương hiệu dự kiến mở rộng với các gói dành cho game thủ, nhà đầu tư trẻ và sinh viên.

Toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ của VPBank Prime được tối ưu hóa trên nền tảng công nghệ, giúp số hóa và đơn giản hóa quá trình trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh ưu thế về công nghệ, đội ngũ chuyên viên tư vấn của VPBank Prime luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng, từ việc xử lý các giao dịch hàng ngày đến hỗ trợ các giải pháp tài chính chuyên sâu cho những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Vượt xa những trải nghiệm tài chính thuần túy, VPBank Prime khẳng định vị thế "người đồng hành" cùng phong cách sống của thế hệ trẻ qua hệ sinh thái đặc quyền phi tài chính. Hệ sinh thái này bao gồm chính sách phí tối ưu và mạng lưới hàng nghìn ưu đãi "may đo" trong các lĩnh vực thời trang, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Thương hiệu kiến tạo các dấu ấn văn hóa - giải trí, góp phần nâng tầm trải nghiệm sống của giới trẻ. Các hoạt động gồm sự kiện âm nhạc VPBank Prime's Night thu hút hàng chục nghìn khán giả, workshop VPBank Prime's Talk, và chuỗi livestream VPBank Prime's Show tiếp cận hơn 8,7 triệu lượt trên các nền tảng mạng xã hội.

Đêm nhạc VPBank Prime Night tại Đồng Tháp năm 2025. Ảnh: VPBank

VPBank Prime đồng hành cùng nhiều sự kiện như VPBank International Marathon. Thương hiệu cũng xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như G-Dragon 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBANK và ngày hội thể thao điện tử "VPBank presents eSport Festival: Legends Unite". Ngoài ra, đơn vị tham gia các hoạt động dành cho giới trẻ như Global Citizens Day 2025, qua đó mở rộng điểm chạm với khách hàng trẻ.

Hướng tới dài hạn, VPBank Prime đặt mục tiêu xây dựng cộng đồng người trẻ có tư duy tài chính và phong cách sống hiện đại. Các giải thưởng quốc tế là minh chứng cho định hướng này và mức độ quan tâm của khách hàng. Thương hiệu cam kết đồng hành cùng khách hàng trên nhiều điểm chạm cuộc sống.

(Nguồn: VPBank)