VPBank phối hợp VTV2 triển khai chương trình 'Cảnh giác 247'

VPBank cùng VTV2 ra mắt chương trình "Cảnh giác 247", phát sóng 20h30 thứ bảy hàng tuần, giúp người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Chương trình có sự phối hợp của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). "Cảnh giác 247" sẽ tái hiện các kịch bản lừa đảo trực tuyến điển hình, phân tích thủ đoạn và đưa ra giải pháp phòng ngừa kịp thời cho người dân.

Theo báo cáo Tổng kết An ninh mạng 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam năm qua ước tính tới 18.900 tỷ đồng. Trung bình cứ 220 người dùng smartphone thì có một người trở thành nạn nhân. Số tiền thu hồi sau khi bị lừa gần như không đáng kể, bởi các đối tượng thường dùng nhiều tài khoản, chuyển tiền liên tục để xóa dấu vết. Không ít trường hợp mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài phút, chỉ vì một lần nhập thông tin cá nhân và mã OTP vào website giả mạo.

Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Dịch vụ khách hàng 247 VPBank, cho biết, các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, đối tượng thường sử dụng công nghệ cao và lợi dụng tốc độ giao dịch nhanh để chiếm đoạt tiền.

"Trong cuộc đua tốc độ, nạn nhân ở thế yếu, còn kẻ lừa đảo có lợi thế chuẩn bị trước. Yếu tố quyết định vẫn là sự cảnh giác của khách hàng. Với lừa đảo trực tuyến, phòng ngừa là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ tài sản", bà Dung nhấn mạnh.

Để hỗ trợ khách hàng, VPBank triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo mật khác: đầu tư hệ thống bảo mật theo chuẩn quốc tế, phát triển ứng dụng VPBank NEO với nhiều lớp bảo vệ như app protection, kiểm soát đăng nhập, sinh trắc học, giám sát giao dịch 24/7 để cảnh báo, ngăn chặn giao dịch bất thường.

Bên cạnh đó, VPBank phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu về tài khoản, thẻ, ví điện tử có dấu hiệu lừa đảo; đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo đến khách hàng qua website, ứng dụng và mạng xã hội.

Theo đại diện VPBank, tất cả giải pháp đều nằm trong tầm nhìn chung: xây dựng "lá chắn niềm tin" cho khách hàng và toàn xã hội. Ngân hàng kỳ vọng Cảnh giác 247 sẽ góp phần hình thành văn hóa cảnh giác, giúp mỗi người dân, mỗi gia đình trang bị đầy đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình trước tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi.

