VPBank phát triển hệ sinh thái tài chính cho cộng đồng kinh doanh

VPBank mở rộng mô hình CommCredit, cung cấp vốn, công cụ số và giải pháp vận hành… cho cộng đồng kinh doanh tư nhân thích nghi với bối cảnh mới.

VPBank CommCredit được thành lập năm 2015, nhằm hỗ trợ nhóm khách hàng tiểu thương, những người kinh doanh nhỏ lẻ, hoạt động chủ yếu tại chợ truyền thống và các dịch vụ quy mô hộ gia đình.

Từ tháng 8 năm nay, ngân hàng quyết định mở rộng đối tượng phục vụ của mô hình này sang toàn bộ cộng đồng kinh doanh tư nhân, bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ. Thay đổi diễn ra trong bối cảnh Nghị định 70 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, thúc đẩy hộ và cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang mô hình hoạt động chuyên nghiệp hơn.

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhóm khách hàng này, VPBank phát triển CommCredit thành hệ sinh thái tài chính toàn diện phù hợp với từng giai đoạn phát triển của khách hàng.

Cụ thể, ở giai đoạn khởi đầu, ngân hàng triển khai là gói vay V20000, với hai hình thức thế chấp và tín chấp. Khách hàng có tài sản đảm bảo có thể tiếp cận hạn mức đến 20 tỷ đồng, lãi suất từ 3,99%, phê duyệt trong 3 phút. Với nhóm không có tài sản thế chấp, hạn mức hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng cùng ưu đãi giảm lãi suất 2% xuyên suốt thời gian vay, phương thức thanh toán linh hoạt.

Ngoài ra, nhà băng còn triển khai giải pháp vay thấu chi linh hoạt, cho phép khách hàng mở hạn mức tín chấp đến 400 triệu đồng, kèm khoản vay có tài sản bảo đảm. Khách hàng có thể vay từng lần tối đa 300 triệu, mở hạn mức thấu chi tối đa 100 triệu và sử dụng thẻ với hạn mức tương đương mà không cần chứng minh tài chính.

Khi hoạt động kinh doanh đi vào ổn định, việc quản lý hiệu quả trở thành yếu tố sống còn. VPBank cung cấp bộ công cụ tài chính hỗ trợ vận hành, nổi bật là thẻ tín dụng VPBank CommCredit: hoàn tiền tới 1,5 triệu đồng mỗi kỳ sao kê, miễn phí thường niên, rút tiền và giao dịch ngoại tệ chỉ 1%, tặng thêm 500.000 đồng khi mở thẻ mới. Ngoài ra, khách hàng được nhận phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử trị giá 1,2 triệu đồng, cùng nhiều ưu đãi khi giao dịch qua mã QR hoặc tài khoản Casa.

Tính năng Shop Thịnh Vượng được tối ưu với nhiều giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp. Ảnh: VPBank

Tất cả sản phẩm và tiện ích được tích hợp trong mô hình Shop Thịnh Vượng - giải pháp trọn gói dành cho hộ và cá nhân kinh doanh. Mô hình này cung cấp tài khoản thanh toán mở nhanh (iNICK, eSodep), thiết bị báo biến động số dư bằng âm thanh, công cụ quản lý dòng tiền, báo cáo thu chi, phân tích theo điểm bán... giúp tối ưu vận hành và kiểm soát hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ở giai đoạn mở rộng thị trường, VPBank CommCredit hỗ trợ khách hàng thúc đẩy thương hiệu bằng loạt giải pháp marketing thực tiễn. Thẻ tín dụng giúp quản lý dòng tiền, hoàn tiền đến 1,2 triệu đồng cho chi tiêu quảng cáo.

Fanpage VPBank CommCredit kết nối cộng đồng kinh doanh, cung cấp kiến thức, xu hướng tiếp thị và tổ chức các hoạt động như khóa học, sự kiện, gian hàng... giúp hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng, tối ưu chi phí tiếp cận và tăng khả năng giao thương.

Đến giai đoạn tái đầu tư chiến lược, ngân hàng cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt như Super Sinh Lời với lợi suất đến 3,5% một năm, giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi mà vẫn đảm bảo thanh khoản. Khách hàng cũng có thể tiếp cận gói vay kinh doanh tăng thêm đến 130% hạn mức hiện hữu, hoặc vay tín chấp tới 1 tỷ đồng để mở rộng hoạt động.

Đại diện VPBank cho biết, với định hướng "Song hành thịnh vượng", ngân hàng cam kết đồng hành cùng cộng đồng kinh doanh tư nhân thông qua hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả, giúp khách hàng phát triển bền vững và mở rộng quy mô hoạt động.

Minh Ngọc