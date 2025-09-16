VPBank phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế

VPBank phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế, trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên huy động vốn xanh quy mô lớn ở kênh này.

Trái phiếu có mã VPBIP2530, kỳ hạn 5 năm, phát hành riêng lẻ với tổng cộng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD mỗi trái phiếu. Trong 300 triệu USD trái phiếu được phát hành, tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới đầu tư 200 triệu USD; Proparco (Tổ chức Tài chính Phát triển Pháp) góp 100 triệu USD còn lại. IFC đóng vai trò nhà đầu tư dẫn dắt, giúp thương vụ tiếp cận chuẩn mực toàn cầu và thể hiện niềm tin của định chế quốc tế vào chiến lược phát triển bền vững của VPBank.

VPBank là ngân hàng Việt Nam đầu tiên phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế. Ảnh: VPBank

Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các dự án xanh, xã hội và bền vững trong nước như năng lượng tái tạo, giao thông bền vững, nông nghiệp phát thải thấp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và các chương trình nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Nhóm Ngân hàng Thế giới dự kiến khoản vốn này có thể tạo ra khoảng 38.000 việc làm trong 5 năm tới.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank đánh giá, đợt phát hành này đánh dấu bước tiến trong hành trình phát triển bền vững của VPBank, đồng thời cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể kết nối mạnh mẽ với dòng vốn xanh toàn cầu.

"Khoản vốn huy động lần này là bước đi cụ thể của VPBank nhằm hỗ trợ mục tiêu Net Zero của Chính phủ, đồng thời thúc đẩy một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng", đại diện VPBank nhấn mạnh.

Nguồn vốn VPBank mới huy động dự kiến sẽ tạo ra 38.000 việc làm trong vòng 5 năm tới. Ảnh: VPBank

Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD cho các dự án thích ứng khí hậu và giảm phát thải carbon đến năm 2040. Tuy nhiên, đến tháng 9/2024, tín dụng xanh mới chiếm 4,5% tổng dư nợ toàn ngành. Riêng VPBank ghi nhận dư nợ tín dụng xanh đạt 31.700 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025, tăng 44,5% so với cuối năm trước.

Ông Thomas Jacobs, Giám đốc quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào, nhận định đây là giao dịch tiên phong cho ngành ngân hàng Việt Nam, góp phần thiết lập tiêu chuẩn thị trường tài chính bền vững, huy động vốn tư nhân và đưa dòng vốn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nữ doanh nhân và dự án khí hậu.

Thương vụ của VPBank được đánh giá là tiền lệ quan trọng cho ngành ngân hàng Việt Nam trong việc tiếp cận trực tiếp thị trường vốn xanh toàn cầu, nơi các quỹ ESG và định chế tài chính phát triển đang mở rộng đầu cơ hội tại các nền kinh tế mới nổi.

VPBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, với tổng tài sản hợp nhất hơn 1,1 triệu tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2025. Ngân hàng tập trung chuyển đổi số, tích hợp các tiêu chí ESG vào hoạt động, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh doanh gắn liền phát triển bền vững. Trước đó, VPBank đã gia nhập Liên minh Các Ngân hàng Thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks), một sáng kiến toàn cầu do IFC khởi xướng.

(Nguồn: VPBank)