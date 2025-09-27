VPBank nhận giải thưởng 'Trải nghiệm khách hàng của năm'

VPBank được Tạp chí Asian Business Review trao giải "Trải nghiệm khách hàng của năm - ngành Ngân hàng" nhờ sáng kiến giao dịch không giấy tờ.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ vinh danh Giải thưởng Trải nghiệm châu Á 2025 diễn ra ngày 25/6, do Tạp chí Asian Business Review tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến sáng tạo mang lại dịch vụ vượt trội trong khu vực. Giải thưởng được chấm dựa trên tính độc đáo, hiệu quả ứng dụng, tác động đến kinh doanh và khả năng triển khai linh hoạt. Thành viên ban giám khảo là các chuyên gia cấp cao đến từ Ernst & Young, KPMG, PwC, Deloitte...

Vượt qua nhiều đối thủ, sáng kiến giao dịch không giấy tờ của VPBank được đánh giá cao nhờ loại bỏ hoàn toàn chứng từ giấy. Sau mỗi giao dịch, khách hàng sẽ nhận chứng từ điện tử qua email đã được ngân hàng xác nhận bởi chữ ký số. Theo đại diện ban giám khảo, giải pháp này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng giảm rủi ro trong khâu định danh và kiểm soát sau giao dịch.

Giải thưởng "Trải nghiệm khách hàng của năm - ngành Ngân hàng" của VPBank. Ảnh: VPbank

Trong thời gian qua, VPBank đã triển khai sáng kiến giao dịch không giấy tờ với nhiều giải pháp đồng bộ. Hầu hết giao dịch tiền mặt như nộp, rút, chuyển khoản nội bộ và liên ngân hàng đều được số hóa, không cần in ấn. Khách hàng có thể xác thực bằng khuôn mặt hoặc sinh trắc học khác thay cho chứng từ giấy.

Đồng thời, hệ sinh thái số như Internet Banking, VPBank NEO, ATM, CDM cho phép thực hiện gần như toàn bộ giao dịch trực tuyến, giảm nhu cầu đến quầy. Ngân hàng cũng đưa vào vận hành hơn 300 quy trình tự động hóa (RPA), từ tiếp nhận hồ sơ, phê duyệt đến chăm sóc khách hàng, giúp tiết kiệm thời gian xử lý.

Giải pháp này cũng giúp giảm một nửa thời gian vận hành nội bộ, tăng cường kiểm soát rủi ro, tự động hóa báo cáo theo quy định. 100% giao dịch nộp, rút, chuyển khoản tại quầy của VPBank không còn dùng chứng từ giấy. Khách hàng nhận chứng từ điện tử kèm chữ ký số qua email, vừa tiện tra cứu, vừa giúp rút ngắn 40% thời gian xử lý và tiết kiệm khoảng 90.000 tờ in mỗi tháng. Khảo sát của ngân hàng cho thấy 95% khách hàng hài lòng, phản ánh hiệu quả rõ rệt cả về vận hành lẫn chất lượng dịch vụ.

"Bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm, sáng kiến thể hiện cam kết của VPBank với phát triển bền vững, hướng tới xanh hóa trong ngành tài chính và bảo vệ môi trường. Ngân hàng dự kiến triển khai rộng toàn hệ thống từ quý IV năm nay", đại diện VPBank cho biết.

Ngoài ra, VPBank còn là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam khai trương chi nhánh Flagship tại Hà Nội và TP HCM, với không gian giao dịch hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ mới.

Nhờ các đổi mới này, lượng khách hàng cá nhân năm 2025 tăng 20% so với 2024; 95% phiếu khảo sát đánh giá tích cực, trong khi phản hồi tiêu cực giảm xuống 5%.

Đại diện ngân hàng cho biết, giải thưởng "Trải nghiệm khách hàng của năm" không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của VPBank trong đổi mới dịch vụ mà còn củng cố niềm tin của khách hàng, gắn với chiến lược ESG và định hướng số hóa.

