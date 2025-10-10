VPBank nhận giải doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Hà NộiVPBank được vinh danh là "Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc" tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 (Vietnam Digital Awards - VDA), ngày 8/10.

Giải thưởng được tổ chức bởi Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes. Theo đó, giải pháp Nền tảng AI hội thoại và hệ sinh thái Ứng dụng GenAI (CAIP - ezGenAI) giúp VPBank giành giải Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại VDA 2025, thể hiện năng lực công nghệ tự chủ và khả năng áp dụng AI vào vận hành, chăm sóc khách hàng cũng như quản trị. Đây là sự ghi nhận cho những cố gắng của VPBank trong việc phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động ngân hàng.

Đại diện VPBank nhận giải thưởng tại Vietnam Digital Awards 2025. Ảnh: VPBank

Nền tảng AI hội thoại (CAIP) cùng hệ sinh thái Ứng dụng ezGenAI được VPBank phát triển hoàn toàn "in-house", giúp tự động hóa và số hóa quy trình nội bộ, đồng thời mở ra hướng đi mới trong ứng dụng AI an toàn, hiệu quả cho ngành ngân hàng. CAIP hoạt động trên hạ tầng điện toán đám mây riêng biệt, có khả năng tích hợp linh hoạt các mô hình ngôn ngữ lớn từ AWS, Microsoft và Google. Điều này cho phép xử lý ngôn ngữ tự nhiên hiệu quả, phù hợp với ngữ cảnh nghiệp vụ ngân hàng. Điểm nổi bật của CAIP nằm ở khả năng kết nối đa nguồn dữ liệu, đa kênh tương tác giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ nhân viên nâng cao năng suất làm việc.

Từ tháng 4/2024, VPBank phát triển hệ sinh thái ứng dụng ezGenAI với các sản phẩm như ezChatbot, ezCollection, ezAgent, ezData Agent, ezPolicy, ezCode để phục vụ nhu cầu thực tế của từng nhóm "use case" nghiệp vụ. Việc triển khai hệ sinh thái ezGenAI giúp VPBank cải thiện hiệu quả vận hành và kinh doanh. Thời gian phản hồi khách hàng giảm từ 15 phút còn 6-10 giây; tỷ lệ tự phục vụ đạt trên 95%; năng suất nhân viên tăng từ 20-30%, trong khi chi phí vận hành giảm nhờ mức độ tự động hóa cao.

Một số ứng dụng tiêu biểu được triển khai thành công tại các khối nghiệp vụ như: chatbot Reppy - trợ lý ảo đa kênh cho khách hàng cá nhân; chatbot Ripi - trợ lý ảo GenAI hỗ trợ đội ngũ bán hàng và cán bộ nghiệp vụ; ezCollection - ứng dụng GenAI tự động nhắc nợ và phân tích dữ liệu để đề xuất kịch bản liên lạc tối ưu; ezCode - trợ lý AI cho quy trình phát triển phần mềm tại VPBank. Hệ sinh thái ezGenAI còn có tiềm năng mở rộng sang các công ty thành viên của ngân hàng.

Đại diện VPBank chia sẻ, giải thưởng này ghi nhận hành trình đổi mới và số hóa của ngân hàng. "Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, VPBank cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và con người để tạo ra trải nghiệm tài chính vượt trội", vị đại diện khẳng định.

Danh hiệu Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Vietnam Digital Awards 2025 cũng khẳng định năng lực công nghệ tự chủ và định hướng đổi mới bền vững của VPBank.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) được tổ chức thường niên từ năm 2018 được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm nay, mùa giải thứ 8 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

