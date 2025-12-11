VPBank nhận 11 giải thưởng từ Mastercard

Tại Hội nghị khách hàng thường niên của Mastercard, VPBank được vinh danh ở 11 hạng mục, trở thành ngân hàng nhận nhiều giải thưởng nhất năm 2025.

Cụ thể, VPBank được ghi nhận ở 9 hạng mục giải thưởng dành riêng cho thẻ gồm: Ngân hàng dẫn đầu trong việc chi tiêu thẻ tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về quy mô danh mục tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về danh mục thẻ ghi nợ, Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thanh toán thương mại, Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thanh toán thương mại, Ngân hàng xuất sắc trong hệ sinh thái thương mại điện tử, Ngân hàng dẫn đầu về thanh toán quốc tế, Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu du lịch quốc tế và Ngân hàng sáng tạo và đổi mới. Đây được đánh giá là những hạng mục then chốt thể hiện năng lực mở rộng quy mô khách hàng, chất lượng giao dịch và năng lực cải tiến sản phẩm linh hoạt của ngân hàng.

VPBank nhận 11 giải thưởng tại Hội nghị khách hàng thường niên của Mastercard. Ảnh: VPBank

Ngoài nhóm giải thưởng thẻ, Mastercard vinh danh VPBank tại hạng mục Giải pháp mới cho thanh toán thương mại dành cho VPBankSME và giải thưởng Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Năm 2025 cũng là năm thứ sáu liên tiếp VPBank được Mastercard vinh danh, cho thấy sự ổn định trong chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

Ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, Mastercard nhận định, các giải thưởng thể hiện năng lực dẫn dắt của VPBank trong việc định hình tương lai thanh toán số, nơi công nghệ, sự thấu hiểu khách hàng và các giải pháp thanh toán tích hợp cùng hội tụ.

"Mastercard mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VPBank để xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi nhóm khách hàng và mang đến cơ hội cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp", ông Sharad Jain chia sẻ.

Một trong những yếu tố giúp VPBank liên tục được vinh danh nằm ở sự tăng trưởng vượt trội của mảng thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng. Theo số liệu từ Chi hội thẻ Việt Nam, trong nửa đầu năm 2025, VPBank đứng số 1 thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng, đạt hơn 90.000 tỷ đồng, tương đương gần 20% thị phần. Ngân hàng cũng dẫn đầu về số lượng thẻ đang lưu hành với hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng hoạt động. Trước đó, năm 2024, VPBank đã ghi nhận tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng hơn 176,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% toàn thị trường.

VPBank đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ nhằm mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, triển khai bộ giải pháp Tap & Pay phổ biến trên toàn cầu như Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, VP Pay, Garmin Pay và Pay by Account. Các nền tảng thẻ ảo cho doanh nghiệp SME và giải pháp SoftPOS đa kênh cũng được các đối tác quốc tế đánh giá cao.

Từ năm 2025, ngân hàng phát triển hệ sinh thái thẻ xoay quanh ba lĩnh vực thiết yếu: Shopping (Mua sắm thông minh), Travel (Du lịch trải nghiệm) và Wellbeing (Chăm sóc và phát triển bản thân), nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm khách hàng trẻ và hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa. Hệ sinh thái ưu đãi rộng lớn đi kèm cũng là điểm mạnh giúp VPBank duy trì sức hút của sản phẩm thẻ. Ngân hàng cho biết đây là chiến lược nhằm mở rộng tập khách hàng, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và chất lượng tín dụng.

"Các giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực đổi mới và phát triển hệ sinh thái thẻ toàn diện của VPBank. Trong bối cảnh hành vi thanh toán thay đổi nhanh, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh giải pháp số và gia tăng ưu đãi thiết thực cho khách hàng", đại diện VPBank chia sẻ.

Với nền tảng công nghệ và định hướng nhất quán, VPBank đặt mục tiêu tiếp tục dẫn dắt xu hướng thanh toán, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ an toàn, tiện lợi cho mọi người dùng.

(Nguồn: VPBank)