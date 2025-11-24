VPBank lần thứ hai đồng hành đưa hòa nhạc Vienna về Việt Nam

VPBank năm thứ hai liên tiếp tài trợ cho 2 đêm diễn trong chuỗi hòa nhạc thính phòng "The Vienna Concert" tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, diễn ra từ ngày 27/11 đến 29/11.

Trong đó, "Chamber Night" ngày 28/11 do The Vienna Chamber Orchestra trình diễn sẽ đưa khán giả bước vào tinh thần Vienna rực rỡ của thế kỷ XIX, tái hiện bầu không khí vũ hội qua các tác phẩm valse và polka của Johann Strauss II, Eduard Strauss và Josef Strauss. Đêm nhạc khép lại bằng kiệt tác Symphony No. 40 in G Minor, K. 550, một trong những bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Mozart.

Dàn nhạc Thính phòng Vienna là một trong những dàn nhạc thính phòng hàng đầu thế giới. Ảnh: The Vienna Chamber Orchestra

Tiếp nối trải nghiệm này, "Spirit of Vienna" diễn ra ngày 29/11 là món quà tri ân đặc biệt VPBank dành riêng cho khách hàng Private và Diamond Elite. Trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, âm hưởng Vienna được tái hiện qua phong cách trình diễn chuẩn mực của các nghệ sĩ quốc tế, mang đến hành trình thưởng thức mang tính cá nhân và lắng đọng hơn.

"Spirit of Vienna" có sự tham gia của 45 nghệ sĩ đến từ The Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic. Trong đó, La Philharmonica, nhóm hòa tấu gồm sáu nghệ sĩ nữ của Vienna Philharmonic góp mặt với phần trình diễn kết hợp tinh tế giữa các nhạc cụ bộ dây và bộ gỗ.

Không theo hướng phô diễn, chương trình tập trung truyền tải bản sắc cổ điển Vienna qua các tác phẩm kinh điển như Concerto for Violin No. 4 in D Major, K. 218 và Concerto for Clarinet in A Major, K. 622 của Mozart; Sinfonia concertante in B-flat Major, Hob. I:105 của Haydn; và Symphony No. 7 in A Major, Op. 92 của Beethoven.

Theo đại diện VPBank, thông qua sự kiện, ngân hàng mong muốn mang đến cho nhóm khách hàng cao cấp trải nghiệm nghệ thuật phù hợp với lối sống đề cao giá trị tinh thần và sự tinh tế trong thưởng thức. Sự trở lại của The Vienna Concert cũng là minh chứng cho nỗ lực của VPBank đưa các giá trị văn hóa - nghệ thuật kinh điển đến gần hơn với công chúng, đồng thời thể hiện cam kết lan tỏa đời sống tinh thần tích cực thông qua những chương trình có ý nghĩa cộng đồng.

Trong hơn một thập kỷ qua, VPBank là một trong những đơn vị tích cực đồng hành cùng các sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn. Ngân hàng từng góp phần đưa nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến Việt Nam như Richard Clayderman (2014), Kenny G (2015), Modern Talking ft Thomas Anders & Band (2016), Westlife (2023), cùng hai sự kiện của G-DRAGON trong năm 2025. Bên cạnh âm nhạc, VPBank còn tổ chức gần 20 giải chạy và nhiều triển lãm nghệ thuật quy mô lớn như The Quintessence of Bloom hay Hokusai by VPBank.

Nếu các đại nhạc hội hướng đến nhóm khách hàng trẻ và đại chúng, thì hòa nhạc Vienna mang lại trải nghiệm riêng biệt cho phân khúc Private và Diamond Elite. Điều này cũng cho thấy chiến lược phục vụ khách hàng đa phân khúc thông qua các chương trình nghệ thuật, văn hóa, giải trí đỉnh cao vẫn luôn là hoạt động nhất quán và tâm huyết của VPBank, nhằm mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng.

Được thành lập năm 1946, The Vienna Chamber Orchestra là một trong những dàn nhạc thính phòng tiêu biểu của thế giới, nổi bật nhờ phong cách trình diễn kỷ luật, tinh tế và giàu cảm xúc, đặc trưng của truyền thống âm nhạc Vienna. Lần đầu biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 11/2024, dàn nhạc gây ấn tượng mạnh với hai đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm. Sự trở lại năm 2025 được kỳ vọng nối tiếp thành công đó, đồng thời góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật giao hưởng trong khu vực.

