VPBank lãi hơn 20.000 tỷ đồng sau ba quý

VPBank lãi trước thuế 20.396 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 81% kế hoạch năm, sau ba quý.

Theo báo cáo mới công bố, riêng quý III, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 9.166 tỷ đồng, tăng 76,7%, cao nhất trong 15 quý gần đây. Trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 6.378 tỷ đồng lợi nhuận, tăng trưởng 39,9% so với cùng kỳ.

Kết thúc 9 tháng, tổng tài sản hợp nhất của nhà băng đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm, vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông; tổng tài sản của ngân hàng mẹ đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng.

Trụ sở chính của VPBank tại Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: VPBank

Dư nợ tín dụng hợp nhất gần 912.000 tỷ đồng, tăng 28,4% nhờ đóng góp từ cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Trong đó, ngân hàng mẹ ghi nhận dư nợ tín dụng đạt 813.000 tỷ đồng; huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 27,8% so với đầu năm.

Đại diện ngân hàng cho biết, thời gian qua, VPBank đẩy mạnh chiến lược cho vay theo vùng, theo ngành và lĩnh vực ưu tiên, theo định hướng của Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ đó, tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đã tăng 29,1%, trong khi cho vay mua nhà tăng 27,7% nhờ các gói ưu đãi hỗ trợ người dân an cư.

Các tỷ lệ an toàn thanh khoản đều ở mức tốt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Thu từ nợ đã xử lý rủi ro gần 2.900 tỷ đồng trong ba quý. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng hợp nhất được giữ dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo đại diện VPBank, việc Nghị quyết 42 được luật hóa tạo hành lang pháp lý thuận lợi giúp ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ xấu và củng cố nền tảng tài chính.

Vừa qua, ngân hàng đã đăng ký áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating-Based - IRB) theo Thông tư 14, hướng tới áp dụng Basel III trong quản trị vốn. Cuối tháng 9, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất duy trì trên 13%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Đồng thời, nhà băng cũng mở rộng nguồn vốn dài hạn thông qua phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế, nhằm đa dạng hóa cấu trúc vốn và tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu.

Chi nhánh flagship của VPBank tại Hà Nội. Ảnh: VPBank

Kết quả tăng trưởng của VPBank trong 9 tháng có sự đóng góp đáng kể từ các công ty thành viên. Ở mảng tài chính tiêu dùng, lợi nhuận 9 tháng của FE Credit tương đương với kết quả cả năm trước.

Trong mảng chứng khoán, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt gần 27.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm ba công ty chứng khoán lớn nhất thị trường. VPBankS đang chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng một cổ phiếu, tương đương định giá 2,5 tỷ USD. Nếu hoàn tất, công ty có thể huy động gần 12.713 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực tài chính để mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường chứng khoán.

GPBank, sau giai đoạn tái cấu trúc, cũng bắt đầu ghi nhận lợi nhuận ổn định từ tháng 6/2025. Mới đây, ngân hàng này đã đổi tên, công bố nhận diện thương hiệu mới và ra mắt nền tảng ngân hàng số GP.DigiPlus. Ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá mục tiêu đạt lợi nhuận 500 tỷ đồng trong cả năm là khả thi.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, VPBank đang đẩy mạnh các hoạt động gắn kết với thế hệ khách hàng trẻ thông qua các sự kiện văn hóa - giải trí quy mô lớn. Tiếp nối thành công của chương trình VPBank K-Star Spark In Vietnam, ngân hàng tiếp tục là nhà tài trợ danh xưng cho chuỗi concert quốc tế G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI sẽ diễn ra trong hai đêm 8 và 9/11. Việc đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc giúp VPBank tiếp cận khách hàng trẻ, củng cố hình ảnh hiện đại và mở rộng tệp khách hàng cho tăng trưởng dài hạn.

Ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng, với tiềm lực về công nghệ, vốn, quản trị điều hành và sự cộng hưởng từ toàn hệ sinh thái, VPBank sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

Minh Ngọc