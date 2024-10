VPBank lãi ba quý gần 14.000 tỷ đồng

VPBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 13.900 tỷ đồng nhờ tăng trưởng hoạt động của ngân hàng mẹ và các công ty con, sau 9 tháng đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính đến từ ngân hàng mẹ với hơn 13.000 tỷ đồng, trong khi các công ty con tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ các quý trước.

Trụ sở VPBank tại Hà Nội. Ảnh: VPBank

Thu nhập hoạt động hợp nhất của ngân hàng tăng gần 23% trong 9 tháng, đạt hơn 44.600 tỷ đồng. Ngân hàng mẹ ghi nhận mức tăng hơn 26%, đạt 32.000 tỷ đồng, với thu nhập từ lãi là động lực chính. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động (CIR) của ngân hàng mẹ được tối ưu ở mức 24% nhờ số hóa và tự động hóa quy trình.

Kết quả kinh doanh này có sự đóng góp của FE Credit khi báo lãi gần 300 tỷ đồng trong quý III. Đây là kết quả quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của công ty tài chính tiêu dùng. FE Credit tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tín dụng với doanh số giải ngân 9 tháng tương đương cả năm trước, cho thấy nhu cầu chi tiêu đang dần quay trở lại.

Cố gắng thúc đẩy thu hồi nợ và ứng dụng công nghệ số cũng mang lại hiệu quả cho tập đoàn khi thu từ nợ đã xử lý rủi ro đạt hơn 3.200 tỷ đồng trong ba quý, tăng hơn 90% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng mẹ được giữ dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cuối quý III, dư nợ tín dụng bao gồm cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp của VPBank đạt hơn 581.000 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm và cao hơn trung bình ngành. Tín dụng được giải ngân vào nhiều phân khúc và ngành nghề khác nhau.

Chi phí vốn của ngân hàng mẹ tiếp tục được tối ưu ở mức 4,1% trong quý III và giảm hơn 2% so với cả năm trước. Các tỷ lệ an toàn thanh khoản đều ở mức tốt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt 15,7%, tạo nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ cho thời gian tới.

Đồng hành cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ bão Yagi vừa qua, VPBank triển khai chương trình giảm lãi suất vay lên tới 1%. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu vay tăng trưởng ổn định, VPBank điều chỉnh huy động khách hàng và giấy tờ có giá phù hợp với mức tăng trưởng tín dụng, nhằm nâng cao hiệu quả bảng cân đối. Ngân hàng cũng tối ưu danh mục huy động từ khách hàng, đa dạng hóa nguồn vốn trung dài hạn quốc tế.

Khách hàng nghe hướng dẫn giao dịch tại chi nhánh VPBank. Ảnh: VPBank

Trong quý III vừa qua, VPBank khai trương chi nhánh flagship đầu tiên tại TP HCM nhằm hướng đến xu hướng ngân hàng tương lai trong kỷ nguyên số hóa.

Chiến lược đầu tư vào mô hình chi nhánh mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phong phú của nhiều tệp khách hàng khác nhau.

Nắm bắt thời cơ từ làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, VPBank mở rộng hoạt động sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn và đa quốc gia. VPBank vừa ký kết hợp đồng tín dụng tới 150 triệu USD với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) nhằm tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Quý III cũng chứng kiến sự hợp tác giữa VPBank với Lotte C&F Việt Nam để tận dụng sức mua mạnh mẽ từ thị trường gần 100 triệu dân. Theo đó, VPBank cung cấp nhiều giải pháp tài chính cho các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Lotte C&F nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động.

Ngân hàng cũng trở thành đối tác chiến lược của hãng xe điện BYD tại Việt Nam, cung cấp gói tín dụng với các chính sách vay ưu đãi cho người mua xe.

Giá trị thương hiệu của VPBank năm nay tăng gần 6% so với năm ngoái, theo đánh giá mới nhất của Brand Finance, đạt 1,35 tỷ USD. Ngân hàng lọt top mười thương hiệu giá trị nhất Việt Nam trong năm nay.

Thanh Thư