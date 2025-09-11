VPBank khởi động cuộc thi 'Technology Hackathon 2025 - Senior Track'

VPBank tổ chức cuộc thi "VPBank Technology Hackathon 2025 - Senior Track", cho ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, có từ hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu.

Senior Track có chủ đề "Hack2Hire: Chinh phục Công nghệ, kiến tạo Tương lai cùng VPBank", là phiên bản nâng cấp, dành để thử thách những ứng viên đã có trải nghiệm thực tiễn và sẵn sàng chứng minh năng lực ở mức cao hơn.

Cuộc thi gồm 5 giai đoạn: từ 5/9 đến 15/10 đăng ký trực tuyến; ngày 18/10 tham gia workshop chuyên sâu do Amazon Web Services (AWS) tổ chức; 19-23/10 phát triển và hoàn thiện ý tưởng; 29/10-6/11 bước vào vòng Prototype với sự hỗ trợ công nghệ từ AWS; chung kết diễn ra ngày 15/11.

Người chơi sẽ lựa chọn thử thách công nghệ do ban tổ chức đưa ra (Challenge Statement) và xây dựng ý tưởng (Ideate), phát triển giải pháp (Develop Prototype) trên nền tảng công nghệ của AWS. Các thử thách được thiết kế phong phú, từ việc tối ưu hóa quy trình vận hành và hành trình trải nghiệm của khách hàng đến xây dựng và tối ưu kiến trúc hệ thống hiện đại, xử lý những bài toán dữ liệu đặc thù của ngành ngân hàng, phát triển các giải pháp số... Tất cả đều mang tính thực chiến, gắn với nhu cầu chuyển đổi số của VPBank, đòi hỏi thí sinh vừa có tư duy công nghệ sắc bén vừa am hiểu nghiệp vụ tài chính - ngân hàng.

Thí sinh tham gia cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track. Ảnh: VPBank

Một điểm nhấn của Senior Track là yếu tố trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML) được tích hợp trong hầu hết thử thách, đóng vai trò then chốt nâng cao độ chính xác và tính ứng dụng. Cụ thể, ban tổ chức cho biết, ở những thử thách về bảo mật, thí sinh cần xây dựng hệ thống có khả năng xử lý khối lượng lớn sự kiện bảo mật phức tạp, tự động phân tích và phản ứng kịp thời nhờ công nghệ AI, giảm thiểu sự phụ thuộc vào thao tác thủ công của con người.

"Những yêu cầu này khiến Senior Track trở thành một "sân chơi công nghệ thực chiến", trong đó giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao và sẵn sàng mở rộng sẽ là thước đo quan trọng nhất", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài ra, thí sinh còn có cơ hội tham gia các dự án công nghệ chiến lược của VPBank, đảm nhiệm những vị trí như AI/Gen AI Engineer, DevOps, Project Manager, Cloud Expert... tại Khối Công nghệ thông tin và Khối Quản trị và Phân tích dữ liệu của ngân hàng.

Những nhà vô địch của cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank cho biết, trong bối cảnh công nghệ liên tục tạo ra những bước nhảy vọt và nhu cầu khách hàng ngày càng đa dạng, nhân lực chất lượng cao trở thành chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh và giữ vững vị thế trên thị trường. Nhiều năm qua, ngân hàng kiên định theo đuổi hành trình kiến tạo "Home of Talents", xây dựng VPBank thành nơi hội tụ nhân tài, nuôi dưỡng và phát triển các tài năng.

Với nhóm nhân sự công nghệ, ngân hàng tổ chức nhiều sân chơi mang tính thực tiễn cao, từ VPBank Cloud Technology Connect Day 2023, VPBank Technology Hackathon 2024 đến Hackathon 2025. Cuộc thi VPBank Technology Hackathon 2025 - Junior Track đã thu hút hơn 1.200 thí sinh, với 90 gương mặt xuất sắc vào chung kết được tuyển thẳng vào chương trình Young Talents 2025, một trong những bệ phóng nghề nghiệp tại VPBank.

"Điểm khác biệt của VPBank không nằm ở việc sở hữu công nghệ hiện đại đến đâu, mà ở việc tìm ra những con người đủ tầm để biến công nghệ thành giá trị. Senior Track là cơ hội dành cho những nhân tài bản lĩnh, những người muốn nắm vai trò dẫn dắt, cùng VPBank kiến tạo tương lai", đại diện ngân hàng nhấn mạnh.

