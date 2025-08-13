VPBank khai trương chi nhánh Flagship đầu tiên tại Hà Nội

VPBank khai trương chi nhánh Flagship đầu tiên ở Hà Nội, ngày 12/8, tại số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa dịp kỷ niệm 32 năm thành lập.

Chi nhánh Flagship mới có diện tích hơn 2.000 m2, được bố trí thành nhiều khu vực liên thông, giúp khách hàng có trải nghiệm liền mạch. Tại khu đón tiếp, khách hàng được nhận diện chân dung và phân luồng nhanh nhờ hệ thống đặt lịch hẹn trực tuyến.

Khu tư vấn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, từ dịch vụ cơ bản như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay tiêu dùng, đến các gói cao cấp như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư dài hạn. Công nghệ AI, phân tích dữ liệu và xác thực sinh trắc học được ứng dụng vào quá trình vận hành giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian giao dịch.

Các khu vực chức năng liền mạch giúp khách hàng có trải nghiệm xuyên suốt. Ảnh: VPBank

Kết nối liền mạch với khu tư vấn là khu trải nghiệm, nơi khách hàng có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký sản phẩm, dịch vụ, hưởng ưu đãi và tham gia các chương trình khách hàng thân thiết. Bên cạnh đó, khu giao dịch truyền thống sẽ phục vụ các nhu cầu xử lý trực tiếp tại quầy với hình thức không giấy tờ (paperless). Đại diện ngân hàng cho biết, mô hình "paperless" không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn góp phần bảo vệ môi trường theo thông điệp "Vì một Việt Nam thịnh vượng".

Một trong những điểm nhấn của chi nhánh Flagship là khu tự phục vụ 24/7, được trang bị máy giao dịch đa chức năng cho phép gửi, rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn và nhiều giao dịch khác mọi lúc.

Khu vực tự phục vụ 24/7 được trang bị máy giao dịch đa chức năng. Ảnh: VPBank

Khu đặc quyền Diamond tại tầng M phục vụ trà, cà phê, bánh ngọt, hoa quả theo mùa và các món đồ uống thiết kế riêng cho khách hàng cao cấp. Không gian được thiết kế đảm bảo sự riêng tư, giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ tài chính cao cấp trong môi trường sang trọng.

Ngoài các khu vực phục vụ nhu cầu tài chính, VPBank chú trọng tạo không gian thư giãn và trải nghiệm số. Coffee Zone là nơi khách hàng thưởng thức trà, cà phê; trong khi Digital Zone cho phép khám phá sản phẩm, đăng ký dịch vụ và nhận ưu đãi mới nhất chỉ với vài thao tác trên tablet, trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái số của ngân hàng. Riêng khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng bố trí phòng hội nghị hiện đại, hỗ trợ họp trực tuyến và kết nối với chuyên gia, diễn giả trong các sự kiện của VPBank.

VPBank Flagship Hà Nội đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ảnh: VPBank

Điểm nhấn trong thiết kế của chi nhánh Flagship Hà Nội là hình ảnh vỏ sò cùng thông điệp "Shell of Community", thể hiện cam kết đồng hành, bảo vệ và thúc đẩy cộng đồng phát triển bền vững của VPBank.

Theo đại diện ngân hàng, chi nhánh Flagship Hà Nội là minh chứng cho cam kết mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng về chất lượng dịch vụ, công nghệ lẫn trải nghiệm, dù là trực tiếp hay qua kênh số hóa.

"Đây là bước tiến quan trọng trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng đa năng, kiến tạo những giải pháp giá trị "Vì một Việt Nam Thịnh vượng" mà VPBank kiên định theo đuổi hơn ba thập kỷ qua", đại diện ngân hàng chia sẻ.

Nhân dịp khai trương, từ 12/8 đến 15/8, khách hàng giao dịch tại chi nhánh Flagship Hà Nội sẽ nhận quà tri ân. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15/8 hoặc khi hết quà tặng.

Minh Ngọc