VPBank kết hợp Tiki hỗ trợ tiểu thương bán hàng online

Trong buổi giao lưu trực tuyến với hàng nghìn học viên Học viện Tiểu thương VPBank tối ngày 18/5, đại diện Tiki cho biết sàn thương mại điện tử này sẽ triển khai một chương trình ưu đãi đặc biệt.

Cụ thể, với 200 tiểu thương đầu tiên tham gia và mở mới gian hàng online trên Tiki, sẽ được chuyên viên tư vấn, hỗ trợ đào tạo kinh doanh trực tiếp theo hình thức "one by one" (1:1), đảm bảo mỗi tiểu thương có thể bán được 10 sản phẩm đầu tiên trên sàn thương mại này trong vòng một tháng.

Bên cạnh đó, tiểu thương VPBank còn nhận những ưu đãi khác như: hỗ trợ thiết kế gian hàng (hình ảnh, banner); đăng tối đa 100 sản phẩm miễn phí; tặng gói chạy quảng cáo Tiki Ads và livestream Tiki live không giới hạn trong 30 ngày để tiếp cận khách hàng tiềm năng; miễn phí lưu kho, phí vận hành và ưu đãi phí vận chuyển các đơn hàng trên toàn quốc,...

Chuyên viên của VPBank hướng dẫn tiểu thương mô hình bán hàng online trên Facebook.

Việc mở gian hàng trên Tiki hoàn toàn miễn phí. Tiểu thương đăng ký với các thông tin cơ bản, chọn mô hình vận hành, tạo sản phẩm, đăng ký tài khoản ngân hàng là có thể bắt đầu bán hàng.

Tiki là đối tác thứ 4 của VPBank tham gia hỗ trợ cho học viên trong chương trình đào tạo Học viện Tiểu thương VPBank sau Be, Shopee và Sendo. Đại diện VPBank cho biết sự tham gia của Tiki khẳng định việc chuyển đổi lên không gian số là xu hướng tất yếu đối với mô hình kinh doanh tiểu thương hiện nay.

"Chúng tôi kỳ vọng các học viên có thể lĩnh hội được những kiến thức hữu ích cũng như tận dụng sự hỗ trợ từ các sàn thương mại điện tử, tạo sức bật tốt nhất cho hoạt động buôn bán online của mình", đại diện VPBank nói.

Học viện Tiểu thương VPBank ra đời với mục đích giúp các hộ kinh doanh, tiểu thương toàn quốc từ mô hình hoàn toàn phụ thuộc vào kênh truyền thông offline lên bán hàng đa kênh, sử dụng thành thạo các ứng dụng số để kinh doanh như Facebook, Zalo...

Sau hơn một tháng triển khai, Học viện Tiểu thương VPBank đã kết nạp hơn 12.500 tiểu thương và cá thể kinh doanh trên toàn quốc. Gần 300.000 lượt theo dõi và hơn 17.000 lượt thảo luận diễn ra sau 9 buổi học. VPBank tính toán hàng trăm tiểu thương đã áp dụng thành công các kỹ năng bán hàng online, từ đó giải quyết căn bản nhu cầu tài chính của bản thân và gia đình.

Học viện cũng mời nhiều chuyên gia, diễn giả nổi tiếng tham gia giảng dạy cho các học viên như CEO Tuấn Hà (Chủ tịch Vinalink, nhà sáng lập Hiệp hội chuyển đổi số Việt Nam), Nguyễn Thăng Long (Admin Group Digital Marketing Việt Nam), CEO Vũ Minh Trà (Mopi Studio),...

Ngoài ra, sự tham gia của những sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo và Tiki cũng góp phần quan trọng, giúp đỡ các tiểu thương VPBank giảm bớt gánh nặng chi phí, tiếp cận dễ dàng hơn với mô hình bán hàng trực tuyến.

Theo chia sẻ từ đại diện Tiki, sàn thương mại điện tử này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm. Những giờ cao điểm, sàn phát sinh 3.000 - 4.000 đơn hàng mỗi phút. Đa phần khách hàng lựa chọn mở gian hàng trên Tiki nhờ tốc độ giao hàng nhanh, tỷ lệ đổi trả hàng thấp (0,6%); quy trình đóng gói, vận chuyển tối ưu.

Sản phẩm đăng bán trên Tiki phải trải qua kiểm duyệt khắt khe, đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng và nằm trong danh mục hàng được lưu thông trên thị trường. Chiết khấu cao, từ 25 - 30% với mặt hàng sách. Điểm nhấn nữa là chính sách miễn phí giao hàng đối với đơn hàng trên 150.000 đồng tại TP HCM và 250.000 đồng đối với các tỉnh thành khác nên người dùng được rất nhiều lợi ích.

