VPBank hợp tác Suzuki Việt Nam triển khai giải pháp tài chính cho đại lý ôtô

VPBank và Suzuki Việt Nam ký hợp tác tài chính cho đại lý ôtô, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và nhập hàng thuận lợi dưới sự hậu thuẫn của SMBC, ngày 13/1.

Theo thỏa thuận, VPBank triển khai các giải pháp tài chính chuyên biệt dành riêng cho hệ thống đại lý Suzuki trên toàn quốc. Cụ thể, các đại lý có thể tiếp cận nguồn vốn lưu động với hạn mức tài trợ tới hơn 90% giá trị xe và thời gian vay linh hoạt kéo dài đến 6 tháng. Điểm khác biệt trong gói giải pháp này là cơ chế thanh toán sớm cho Suzuki Việt Nam ngay cả khi chưa hoàn tất các thủ tục tài sản bảo đảm. Điều này giúp rút ngắn đáng kể quy trình giao dịch, cho phép đại lý nhanh chóng giải phóng nguồn lực để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đại diện VPBank và Suzuki Việt Nam ký kết hợp tác. Ảnh: VPBank

Đại diện VPBank cho biết, việc khơi thông nguồn vốn kịp thời giúp các đại lý Suzuki chủ động hơn trong việc nhập kho, mở rộng không gian trưng bày và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong những giai đoạn cao điểm. Trong bối cảnh thị trường ôtô cạnh tranh gay gắt, khả năng quản trị dòng tiền hiệu quả chính là yếu tố sống còn giúp đại lý gia tăng doanh thu và vị thế cạnh tranh. Ông Kotaki Kenji, Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam, nhận định sự hợp tác với một ngân hàng dày dạn kinh nghiệm như VPBank sẽ tạo ra nền tảng tài chính ổn định, hỗ trợ đại lý nâng cao hiệu quả vận hành và chủ động hơn trong mọi kế hoạch phát triển.

"Hợp tác với Suzuki Việt Nam là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược bao phủ chuỗi giá trị ngành ôtô VPBank kiên trì theo đuổi nhiều năm qua", đại diện VPBank cho biết thêm. Ngân hàng đã xây dựng được mạng lưới đối tác đa dạng, gồm nhiều thương hiệu lớn như Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, VinFast, BYD hay Omoda. Danh mục này trải dài từ các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống đến các phân khúc xe điện và hybrid đang là xu hướng toàn cầu. VPBank cũng mở rộng hợp tác sang mảng xe tải và xe thương mại thông qua các thỏa thuận với HTCV hay Foton, tạo ra mạng lưới tài trợ toàn diện cho ngành vận tải và logistics.

Thành công của mô hình này có sự đóng góp không nhỏ từ mối quan hệ chiến lược giữa VPBank và SMBC - một trong những định chế tài chính hàng đầu Nhật Bản. SMBC không chỉ hợp tác về mặt tín dụng doanh nghiệp và tiền gửi, còn cùng VPBank xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ chuyên sâu cho nhóm khách hàng Nhật Bản. Từ các dịch vụ ngân hàng lõi đến bảo hiểm, chứng khoán và các chương trình khách hàng thân thiết như LynkiD, tất cả tạo nên một giải pháp trọn gói giúp các doanh nghiệp FDI tối ưu hóa hoạt động tại Việt Nam.

Đại diện VPBank chia sẻ, mục tiêu dài hạn của ngân hàng là trở thành đơn vị dẫn đầu trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là khối Nhật Bản. Việc lựa chọn Suzuki Việt Nam làm đối tác chiến lược dựa trên nền tảng uy tín gần 30 năm hoạt động của doanh nghiệp này tại thị trường Việt. Với nhà máy quy mô lớn tại Đồng Nai và sự hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ Suzuki Motor Corporation, đây là một mắt xích quan trọng giúp VPBank hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng các chuỗi cung ứng bền vững.

Bên cạnh lĩnh vực ôtô, VPBank còn tham gia sâu vào mảng xe máy với các đối tác như Yamaha hay VinFast, khẳng định định hướng đa dạng hóa phân khúc để hỗ trợ mạng lưới đại lý tiếp cận vốn. Với năng lực chuyển đổi số mạnh mẽ, ngân hàng cam kết mang lại quy trình xét duyệt nhanh chóng và các dịch vụ tài chính hiện đại nhất cho khách hàng.

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá của VPBank với các chỉ số tài chính ấn tượng. Tổng tài sản hợp nhất đạt mức 1,26 triệu tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế vượt 30.600 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Những kết quả này giúp ngân hàng tiếp tục mở rộng các chương trình tài trợ chuỗi, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành ôtô nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong giai đoạn tới

(Nguồn: VPBank)