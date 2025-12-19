VPBank hợp tác Medcomm triển khai tài chính nhúng

VPBank và Medcomm ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới triển khai mô hình tài chính nhúng toàn diện trên nền tảng công nghệ quản lý nhà thuốc, phòng khám do Medcomm phát triển, ngày 17/12.

Theo thỏa thuận, trong ba năm đầu tiên, VPBank là đối tác ưu tiên triển khai các dịch vụ tài chính trên hệ sinh thái của Medcomm - đơn vị đang cung cấp nền tảng quản lý cho hàng nghìn nhà thuốc và cơ sở y tế trên toàn quốc.

Đại diện VPBank và Medcomm tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Ảnh: VPBank

Trọng tâm của hợp tác là mô hình "tài chính nhúng" (embedded finance). Thay vì phải đến quầy giao dịch hay sử dụng ứng dụng ngân hàng riêng biệt, các chủ nhà thuốc, phòng khám có thể tiếp cận dịch vụ ngân hàng ngay trên phần mềm quản lý bán hàng (POS) hoặc hệ thống đơn thuốc điện tử (ERX). Cụ thể, các tính năng được tích hợp sâu bao gồm: mở tài khoản thanh toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp thông qua định danh điện tử (eKYC), đăng ký hạn mức thấu chi, vay tín dụng vi mô, phát hành thẻ và các giải pháp cổng thanh toán QR.

Hai bên đặt mục tiêu trong vòng ba năm sẽ phát triển tối thiểu 40.000 tài khoản thanh toán được kích hoạt và sử dụng thường xuyên, trong đó có ít nhất 10.000 tài khoản mở mới. Với các khách hàng là chuỗi dược phẩm lớn, đơn cử như Pharmacity, dự án hướng tới việc chuyển đổi dòng tiền của khoảng 1.200 - 1.500 cửa hàng về hệ thống VPBank thông qua tài khoản định danh (VAN). Medcomm sẽ phối hợp gắn mã QR thanh toán của ngân hàng trên nền tảng quản lý, giúp dòng tiền doanh thu từ các điểm bán được quản lý tập trung, minh bạch và tự động hóa về tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng.

Cơ sở của hợp tác này dựa trên dư địa lớn của thị trường bán lẻ dược phẩm. Theo số liệu từ Medcomm, đơn vị này hiện kết nối khoảng 5.700 phòng khám và gần 6.900 nhà thuốc chỉ riêng tại Hà Nội. Trên quy mô toàn quốc, tổng số lượng cơ sở y tế và bán lẻ thuốc ước tính lên tới 57.000 đơn vị. Với mục tiêu chiếm lĩnh 30-40% thị phần của công ty công nghệ này, việc hợp tác giúp VPBank tiếp cận trực tiếp tệp khách hàng hộ kinh doanh (SME) và doanh nghiệp đặc thù trong ngành y tế - nhóm khách hàng vốn có nhu cầu cao về vốn lưu động và quản lý dòng tiền nhưng thường gặp khó khăn trong việc chứng minh tài chính theo cách truyền thống.

Bên cạnh các dịch vụ ngân hàng lõi, hệ sinh thái hợp tác còn mở rộng sang các tiện ích gia tăng thông qua sự tham gia của các đối tác thứ ba như bảo hiểm OPES, hóa đơn điện tử Hilo, hay các dịch vụ từ Be và Smartnet. Điều này tạo ra một vòng tròn khép kín từ quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, thanh toán đến bảo vệ rủi ro. Để thu hút người dùng trong giai đoạn đầu, Medcomm đưa ra chính sách tặng miễn phí một năm sử dụng phần mềm trị giá 1 triệu đồng cho khách hàng thực hiện mở mới tài khoản thanh toán tại VPBank.

Đại diện ngân hàng cho biết, với quyền ưu tiên thương lượng khi đối tác ra mắt sản phẩm mới, VPBank sẽ cùng thiết kế các gói tài chính may đo, giúp tối ưu hóa chi phí và gia tăng lợi nhuận cho các nhà thuốc. Chiến lược này phù hợp với định hướng của khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (VPBank SME), đơn vị đang phục vụ hơn 150.000 doanh nghiệp, trong việc tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tiếp cận vốn nhanh chóng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Về phía Medcomm, công ty hiện vận hành hệ sinh thái gồm phần mềm Medcomm POS và sàn thương mại điện tử y tế Ytebox. Trong đó, phần mềm POS đạt chuẩn liên thông Dược Quốc gia, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quản lý lô date, báo cáo xuất nhập tồn và liên thông dữ liệu lên hệ thống của Bộ Y tế. Sự kết hợp giữa công nghệ quản lý chuyên ngành và năng lực tài chính của ngân hàng được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường dược phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa quy trình vận hành của ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

