VPBank hợp tác DMX ra mắt thẻ tín dụng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hợp tác Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard, với nhiều ưu đãi dành riêng cho lĩnh vực bán lẻ điện tử - tiêu dùng.

Theo đó, chủ thẻ VPBank MWG Mastercard được hưởng chính sách hoàn tiền cho mọi giao dịch chi tiêu. Cụ thể, mức hoàn tiền 10% áp dụng cho các giao dịch tại hệ sinh thái DMX, gồm Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Avakids và Nhà thuốc An Khang, với hạn mức tối đa 300.000 đồng mỗi kỳ sao kê. Các giao dịch chi tiêu cho thời trang và ăn uống được hoàn tiền 4%, tối đa 300.000 đồng mỗi kỳ sao kê; các chi tiêu khác được hoàn tiền 0,1% không giới hạn khi đáp ứng điều kiện doanh số theo thể lệ.

Đại diện VPBank và DMX tại Lễ ký kết hợp tác chiến lược ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard. Ảnh: VPBank

Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền, khách hàng kích hoạt thẻ và phát sinh giao dịch hợp lệ còn nhận 100.000 điểm thưởng thông qua ứng dụng Quà tặng VIP, đồng thời được hoàn tiền 400.000 đồng khi đạt mức chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu sử dụng. Thẻ được miễn phí thường niên năm đầu và các năm tiếp theo khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng lâu dài.

Việc ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ điện tử và tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ, thiết bị gia dụng ngày càng phổ biến. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thói quen thanh toán của người tiêu dùng đang dịch chuyển mạnh sang các phương thức không tiền mặt, gắn với hệ sinh thái bán lẻ và dịch vụ số.

Thẻ VPBank MWG Mastercard được thiết kế hiện đại với màu đen sang trọng. Ảnh: VPBank

Theo đại diện VPBank, việc hợp tác với DMX là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển các dòng thẻ tín dụng cá nhân hóa cho từng nhóm khách hàng.

"Thông qua thẻ VPBank MWG Mastercard, chúng tôi kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng thẻ tín dụng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, đồng thời góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong lĩnh vực bán lẻ điện tử - tiêu dùng", đại diện ngân hàng cho biết.

Về phía đối tác bán lẻ, ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc Phát triển kinh doanh ngành hàng dịch vụ DMX, cho rằng sản phẩm thẻ đồng thương hiệu sẽ mang lại thêm lựa chọn thanh toán và ưu đãi cho khách hàng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm mua sắm. "Chúng tôi tin rằng các ưu đãi tập trung vào nhu cầu mua sắm điện tử và tiêu dùng sẽ giúp sản phẩm được thị trường đón nhận", ông Hoàng chia sẻ.

Trong thời gian tới, VPBank và DMX dự kiến tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn, mở rộng tiện ích và tối ưu trải nghiệm cho chủ thẻ VPBank MWG Mastercard, thông qua việc kết nối giải pháp tài chính với hệ sinh thái bán lẻ công nghệ.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, hiện thuộc nhóm dẫn đầu về quy mô tổng tài sản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận, với thế mạnh ở các phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng. Nhà băng hoạt động mạnh ở mảng bán lẻ và SME, với thế mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, phát triển các giải pháp tài chính gắn với nhu cầu chi tiêu và thanh toán hiện đại.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh vận hành hệ thống bán lẻ điện tử - tiêu dùng quy mô lớn với hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc, sở hữu các chuỗi như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, TopZone, Avakids, An Khang và hơn 12 triệu khách hàng hội viên đang hoạt động. Doanh nghiệp cũng mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế thông qua liên doanh Erablue tại Indonesia.

