VPBank hợp tác Cục Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

VPBank ký hợp tác Cục Thuế, cung cấp giải pháp số tích hợp quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai và nộp thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với cơ chế thuế mới.

Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP HCM, kết nối với điểm cầu VPBank tại 34 tỉnh, thành, ngày 6/3. Theo đại diện hai đơn vị, hợp tác tập trung vào việc cung cấp giải pháp số thuận tiện cho hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, đồng thời thúc đẩy nộp thuế điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, những trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế tư nhân.

Đại diện VPBank và Cục Thuế tại lễ ký hợp tác. Ảnh: VPBank

Theo đó, VPBank phát triển bộ giải pháp số "all-in-one": ghi nhận doanh thu và dòng tiền minh bạch qua tài khoản, quản lý hoạt động bán hàng, hỗ trợ kế toán, kết nối hóa đơn điện tử, chữ ký số và thực hiện các bước kê khai, nộp thuế trên cùng một nền tảng.

Đại diện ngân hàng cho biết giải pháp giúp hộ kinh doanh theo dõi doanh thu thuận tiện hơn, quản lý chứng từ bài bản, hạn chế sai sót khi kê khai thuế và chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn. Dữ liệu được chuẩn hóa cũng hỗ trợ chủ hộ quản lý dòng tiền minh bạch hơn, tạo nền tảng tiếp cận các dịch vụ tài chính và từng bước chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho biết ngân hàng định hướng phát triển các giải pháp số theo tiêu chí "dễ dùng, dễ hiểu và dễ duy trì", nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh đơn giản hóa quy trình kê khai và nộp thuế, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý dòng tiền.

"VPBank xác định đồng hành cùng ngành Thuế là một phần trong cam kết thúc đẩy chuyển đổi số và nâng chuẩn vận hành cho khu vực hộ kinh doanh, tạo nền tảng để nhóm này tiếp cận dịch vụ tài chính chính thống, phát triển bền vững", lãnh đạo VPBank chia sẻ.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: VPBank

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, đánh giá bộ giải pháp tích hợp của VPBank giúp tiết giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi, đồng thời góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại và thuận tiện hơn.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, với thế mạnh ở các phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 30.600 tỷ đồng.

Với hạ tầng công nghệ và mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc và kinh nghiệm hơn một thập kỷ phối hợp với cơ quan Thuế trong triển khai nộp thuế điện tử, VPBank kỳ vọng có thể hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số thuận tiện hơn.

(Nguồn: VPBank)