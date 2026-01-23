VPBank giới thiệu gói giải pháp tài chính cho cả gia đình

VPBank triển khai gói dịch vụ tài chính cho cả gia đình - Prime Family Banking, nhằm giúp các gia đình trẻ quản lý tài chính, đồng thời tận hưởng hệ sinh thái ưu đãi cộng gộp tối ưu nhất.

Gói giải pháp này được thiết kế dành riêng cho phân khúc VPBank Prime, nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, khả năng tích lũy tốt và nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính theo hướng tích hợp. Với thông điệp "Ưu đãi gia đình - Nhà mình gắn kết", giải pháp cho phép các thành viên trong gia đình cùng quản lý tài chính, chia sẻ ưu đãi và tối ưu chi phí trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tài chính của cả gia đình.

Khách hàng có thể đăng ký Prime Family Banking hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng VPBank NEO. Sau khi kết nối thêm ít nhất một thành viên, người dùng có thể khởi tạo "Family" (FamID) và bắt đầu sử dụng các tiện ích tài chính dành riêng cho mô hình gia đình trên nền tảng số.

Gói giải pháp được thiết kế riêng cho nhóm khách hàng Prime. Ảnh: VPBank

Một trong những điểm nổi bật của Prime Family Banking là tích hợp các dịch vụ tài chính thiết yếu cho gia đình trong một gói thống nhất, từ tiết kiệm, đầu tư, bảo hiểm đến vay mua nhà, mua xe... kèm nhiều ưu đãi đặc quyền. Theo đó, các Family (FamID) được tặng tài khoản số đẹp trị giá tới 11 triệu đồng; nguồn tiền nhàn rỗi được tự động sinh lời với lãi suất tới 6% một năm; khách hàng được cộng thêm 0,1% lãi suất khi gửi tiết kiệm online. Tổng số dư tiết kiệm của các thành viên được cộng gộp để xác định tổng tài sản của Family, làm cơ sở xét phân hạng và hưởng các đặc quyền tương ứng.

Ở mảng bảo hiểm, các thành viên trong Family có thể được giảm phí tới 20% trong năm đầu khi tham gia bảo hiểm theo nhóm, cùng các chương trình hoàn tiền khi đóng phí bảo hiểm nhân thọ một hoặc hai năm, hoặc trả góp phí bảo hiểm 0% lãi suất bằng thẻ tín dụng VPBank.

Đặc biệt, 1.000 FamID đầu tiên sẽ được nhận bộ quà tặng trị giá 200.000 đồng và loạt voucher từ LynkiD và các đối tác chiến lược của VPBank. Thành viên trong gia đình đồng thời được định danh là hội viên VPBank Prime, qua đó tiếp cận hệ thống ưu đãi trong nhiều lĩnh vực tiêu dùng, mua sắm, dịch vụ và giải trí.

Bên cạnh ưu đãi, Prime Family Banking được phát triển theo định hướng hỗ trợ các gia đình quản lý tài chính dài hạn cho gia đình. Trong thời gian tới, ngân hàng dự kiến ra mắt công cụ NEO KID, cho phép phụ huynh mở tài khoản riêng cho con, thiết lập hạn mức, theo dõi giao dịch và khuyến khích thói quen tài chính thông qua cơ chế "giao việc - nhận thưởng". Bên cạnh đó, các tính năng quản lý tài chính cá nhân và gia đình (PFM) cũng sẽ được bổ sung nhằm hỗ trợ theo dõi chi tiêu, quản lý khoản vay, nhắc hạn thanh toán và xây dựng kế hoạch tài chính chung cho cả gia đình.

Đại diện VPBank cho biết Prime Family Banking được thiết kế nhằm đồng hành cùng gia đình qua các cột mốc tài chính quan trọng, từ nhu cầu mua sắm, nhà ở, phương tiện đến kế hoạch chăm sóc và giáo dục con cái trong dài hạn. Với định hướng lấy gia đình làm trung tâm, ngân hàng kỳ vọng Prime Family Banking sẽ trở thành người bạn, giúp các gia đình chủ động hơn trong mọi quyết định tài chính.

Ra đời từ năm 2021, VPBank Prime được định vị là phân khúc dịch vụ dành cho khách hàng trẻ, tập trung ứng dụng công nghệ số và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính. Sau hơn ba năm triển khai, VPBank Prime đã thu hút hơn 2,7 triệu hội viên và được Global Banking & Finance Review trao giải "Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennial và Gen Z Việt Nam 2025".

Hội viên VPBank Prime được tiếp cận nhiều ưu đãi như chính sách phí, cộng thêm lãi suất tiết kiệm định kỳ, các gói sản phẩm theo nhu cầu từng nhóm khách hàng, từ giới trẻ, nhân viên văn phòng đến các gia đình trẻ... cùng chương trình tích điểm LynkiD và ưu đãi tại các đối tác trong lĩnh vực tiêu dùng, dịch vụ và di chuyển.

