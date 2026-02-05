VPBank đặt mục tiêu lãi trên 41.000 tỷ đồng năm 2026

Sau năm lãi kỷ lục, VPBank tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 35%, lên 41.323 tỷ đồng.

Kế hoạch trên được Hội đồng quản trị ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố trong Nghị quyết ngày 4/2. Nhà băng là đơn vị đầu tiên trong ngành lên kế hoạch lãi trên 40.000 tỷ năm nay.

Để hoàn thành mục tiêu năm nay, lãnh đạo VPBank phân bổ nhiệm vụ cho từng đơn vị thành viên. Theo đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ dự kiến tăng 30%. VPBankS, OPES được giao lãi tăng trên 40%, còn chỉ tiêu này của FE Credit phấn đấu gấp đôi năm trước.

Nhà băng lên kế hoạch dư nợ cấp tín dụng tăng 34% và huy động từ khách hàng hơn 1 triệu tỷ đồng. Hai yếu tố này có thể giúp VPBank tiếp tục cải thiện thu nhập lãi thuần, qua đó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

Năm ngoái, VPBank đạt 30.624 tỷ đồng lãi trước thuế, cao hơn 53% so với 2024. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục của nhà băng này, xếp thứ 6 trong ngành.

Theo phía giải trình gửi lên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, ngoài sự đi lên của ngân hàng mẹ, các đơn vị thành viên cũng tăng trưởng, đóng góp vào kết quả chung. Trong đó, GPBank, nhà băng được VPBank nhận chuyển giao bắt buộc hồi đầu năm 2025, đạt hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

VPBankS, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank, lãi gấp 4 lần năm 2024. OPES và FE Credit đều có lợi nhuận hơn 600 tỷ đồng trong năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của VPBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36% trong một năm. Nhà băng cho khách hàng vay gần 944.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%.

