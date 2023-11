VPBank đạt giải ứng dụng ngân hàng cho SME và Micro-SME

VPBank NEOBiz vừa dành giải ứng dụng ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp siêu nhỏ (SME và Micro-SME).

Giải thưởng này do tổ chức Global Banking and Finance Review (GBAF) trao tại Thái Lan nhằm ghi nhận những nhà băng có quá trình và kết quả chuyển đổi số tích cực. Vượt qua hàng ngàn đối thủ, ứng dụng VPBank NEOBiz đã được hội đồng thẩm định đánh giá cao bởi giao diện hiện đại, nhiều tính năng, tiện có độ an toàn bảo mật khi tích hợp Smart OTP trong cùng một nền tảng duy nhất, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, thuận tiện giao dịch.

VPBank NEOBiz nhận giải từ Global Banking and Finance Review Awards 2023. Ảnh: VPBank

Khách hàng không cần phải trực tiếp tới ngân hàng mà có thể thực hiện nhiều giao dịch như: chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, thanh toán hóa đơn, thanh toán thuế, chi trả lương, mở hợp đồng tiền gửi và đăng ký phát hành thẻ tín dụng... Ngoài ra, khách hàng còn có thể thực hiện được các giao dịch nâng cao như phát hành L/C online, bảo lãnh online , mua bán ngoại tệ với tỷ giá ưu đãi...

Đặc biệt, VPBank là một trong những ngân hàng triển khai ưu đãi miễn phí chuyển tiền quốc tế với tỷ giá hấp dẫn hay áp dụng gói chi lương với nhiều tiện ích cho cả doanh nghiệp và phúc lợi cho cán bộ nhân viên.

Giao diện ứng dụng VPBank NEOBiz. Ảnh: VPBank

Với nhiều tiện ích, tính đến quý III/2023, số lượng người dùng doanh nghiệp sử dụng VPBank NEOBiz đã đạt gần 110 ngàn với hơn 1,3 triệu lượt giao dịch, tỷ lệ khách hàng sử dụng, giao dịch của năm 2023 tăng 45% so với năm 2022.

"Sự ghi nhận của Global Banking and Finance Review (GBAF) đã khẳng định những nỗ lực của VPBank trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm, gia tăng tiện tích và cam kết đồng hành mang lại giá trị thịnh vượng cho các doanh nghiệp SME", đại diện VPBank nhấn mạnh.

Trong tương lai, VPBank NEOBiz sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng ưu việt khác như truy vấn và mua tài khoản số đẹp, đăng ký mở thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, chủ động đăng ký/thay đổi thông tin chữ ký số... Điều này giúp doanh nghiệp giải quyết mọi nhu cầu mà không cần phải đến quầy giao dịch, từ đó tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí, dành nguồn lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Global Banking and Finance Review (GBAF ) là Tạp chí quốc tế uy tín của Anh, có lượng độc giả lớn trên toàn thế giới với hơn 12,2 triệu lượt truy cập mỗi năm, hơn 100.000 người đọc trên 200 quốc gia. Các giải thưởng của GBAF được độc giả là các chuyên gia kinh tế, các định chế tài chính lớn và các ngân hàng Trung ương của 190 quốc gia tham gia bình chọn.

Được khởi xướng từ năm 2014, giải thưởng Ứng dụng ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp SME và Micro-SME trao tặng nhằm vinh danh ngân hàng tích cực chuyển đổi số với những ứng dụng tích hợp công nghệ tài chính hiện đại có tốc độ giao dịch siêu tốc, an toàn và bảo mật cao.

(Nguồn: VPBank)