VPBank đăng ký áp dụng phương pháp IRB

VPBank là một trong số ít ngân hàng đăng ký áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ (Internal Rating-Based - IRB) theo Thông tư 14 có hiệu lực từ 15/9.

Thông tư 14 cho phép các ngân hàng đăng ký triển khai sớm khi sẵn sàng và đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, thay thế Thông tư 41. Thông tư này đặt ra tiêu chuẩn Basel III, nâng chuẩn vốn của các ngân hàng từ 8% lên 10,5% trong bốn năm, bổ sung yêu cầu về vốn lõi cấp một (CET1) và vốn cấp một (Tier 1). Lần đầu tiên, phương pháp IRB được phép áp dụng, giúp ngân hàng tự đo lường rủi ro cho từng tổ chức.

Trụ sở VPBank tại Hà Nội. Ảnh: VPBank

Phương pháp IRB đòi hỏi ngân hàng tự xây dựng mô hình để ước tính các tham số rủi ro trọng yếu như xác suất vỡ nợ (PD), tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và số dư có khả năng bị mất (EAD). Điều này yêu cầu hệ thống dữ liệu lớn, công nghệ thông tin tiên tiến và nhân lực chất lượng cao để đáp ứng thông tư.

Đáp ứng yêu cầu này, VPBank xây dựng khung quản trị và giám sát bao gồm quy định và quy trình; phát triển cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và cá nhân có quan hệ tín dụng trong ít nhất 5-7 năm. Hệ thống công nghệ thông tin hiện đại trên nền tảng đám mây cũng đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Theo đại diện ngân hàng, việc áp dụng phương pháp IRB không chỉ đáp ứng quy định pháp luật, còn giúp VPBank đạt mục tiêu chiến lược dài hạn trong quản trị rủi ro, theo dõi và kiểm soát rủi ro chủ động. Điều này giảm thiểu tổn thất và tăng khả năng chống chịu trước biến động kinh tế.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, VPBank duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định hơn ba thập kỷ. Hiện tại, VPBank nằm trong nhóm dẫn đầu về tài sản tổng thể, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận, với sự hiện diện mạnh mẽ trong phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). VPBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số để cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng. Ngân hàng nằm trong nhóm dẫn đầu về vốn với tổng vốn chủ sở hữu hơn 152.000 tỷ đồng. Điều này giúp VPBank tiếp tục củng cố nền tảng cho sự phát triển dài hạn bền vững.

Từ năm 2015, VPBank triển khai chuẩn mực Basel II với đầu tư vào công nghệ và đội ngũ nhân sự chuyên môn cao. Năm 2019, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tuân thủ sớm Thông tư 41. VPBank khẳng định vị thế quản trị rủi ro dẫn đầu với loạt giải thưởng quốc tế uy tín từ The Asian Banker, Asia Risk, Celent và Energy Risk. Ngân hàng cũng nằm trong top 5 doanh nghiệp Việt Nam có thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) cao nhất năm 2024.

VPBank đang đặt mục tiêu trở thành một trong ba ngân hàng lớn nhất Việt Nam và nằm trong 100 ngân hàng hàng đầu châu Á. Ngân hàng cam kết nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Việc đăng ký áp dụng phương pháp IRB thể hiện tầm nhìn dài hạn của VPBank từ đầu năm 2021.

(Nguồn: VPBank)