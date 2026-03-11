VPBank dẫn đầu tăng trưởng giá trị thương hiệu ngành ngân hàng Việt

Thương hiệu VPBank được định giá gần 1 tỷ USD, tăng hơn 41% so với năm trước, trở thành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam, theo Brand Finance.

Theo bảng xếp hạng Global Banking 500 do tổ chức tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance công bố ngày 9/3, giá trị thương hiệu VPBank ở mức gần 1 tỷ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 toàn cầu và có giá trị thương hiệu cao thứ 7 trong số các ngân hàng tại Việt Nam.

Brand Finance đánh giá mức tăng trưởng này phản ánh khả năng thích ứng của VPBank trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động, đồng thời cho thấy sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh, sức mạnh thương hiệu và mức độ nhận diện trên thị trường.

Tòa nhà VPBank tại Láng Hạ. Ảnh: VPBank

Theo báo cáo, giá trị thương hiệu VPBank được củng cố nhờ nền tảng tài chính ổn định, hiệu quả kinh doanh vượt trội, hệ sinh thái dịch vụ tài chính mở rộng và các hoạt động xây dựng thương hiệu quy mô lớn trong thời gian qua.

Ngân hàng hiện phát triển hệ sinh thái tài chính với nhiều đơn vị thành viên như VPBankS, OPES, FE Credit và ngân hàng số Cake by VPBank, cung cấp đa dạng các dịch vụ từ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm đến tài chính tiêu dùng. Hệ sinh thái này hiện phục vụ hơn 30 triệu khách hàng.

Trên thị trường vốn quốc tế, VPBank cũng mở rộng hoạt động huy động nguồn lực với tổng quy mô huy động quốc tế năm trước đạt 2,36 tỷ USD, với sự tham gia của nhiều định chế tài chính lớn. Kết thúc năm 2025, VPBank ghi nhận tổng tài sản hợp nhất hơn 1,26 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2024.

Để xây dựng thương hiệu, ngân hàng cũng tham gia tài trợ và đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa - giải trí quy mô quốc tế tổ chức tại Việt Nam, với sự góp mặt của các nghệ sĩ và tổ chức danh tiếng như G-Dragon, đội tuyển eSports T1, dàn nhạc thính phòng The Vienna Chamber Orchestra và Vienna Philharmonic,...

Theo đại diện ngân hàng, các hoạt động này nằm trong chiến lược xây dựng thương hiệu dài hạn, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, nâng cao trải nghiệm cho công chúng và nâng tầm vị thế quốc gia.

VPBank hiện là một trong những ngân hàng tư nhân có quy mô lớn tại Việt Nam, xếp thứ 87 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á do tạp chí Fortune công bố. Việc tăng hạng trong bảng xếp hạng Global Banking 500 được xem là bàn đạp quan trọng để VPBank hiện thực hóa mục tiêu tiêu tiến vào nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á và top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam trong những năm tới.

Minh Ngọc