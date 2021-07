VPBank cải thiện nhiều chỉ tiêu tài chính

VPBank tăng trưởng 37,2% nửa đầu năm, quản lý tốt nợ xấu, chi phí hoạt động đồng thời tích cực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo báo cáo kinh doanh 6 tháng đầu năm của VPBank, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng là hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng riêng lẻ đóng góp 88% vào lợi nhuận hợp nhất. Sau nhiều quý liên tục cải thiện, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của VPBank lần đầu tiên đạt tới 3,3%, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,7%.

Đến cuối quý II, VPBank tiếp tục duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức cao 12,3% theo tiêu chuẩn Basel II. Chi phí dự phòng hợp nhất nửa đầu năm tăng mạnh 35% cùng kỳ năm 2020, nhờ đẩy mạnh xử lý nợ xấu và nâng cao trích lập dự phòng rủi ro.

Tổng tài sản và cho vay khách hàng của VPBank. Ảnh: VPBank

Ngoài ra, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động đến cuối quý II ở mức 77%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 26%. Chi phí hoạt động (OPEX) hợp nhất của VPBank trong 6 tháng đầu năm nay giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020, chủ yếu nhờ việc tối ưu hóa chi phí và ứng dụng số hóa, tự động hóa vào các khâu vận hành.

Tổng thu nhập hoạt động của VPBank cùng kỳ giai đoạn 2019-2021. Ảnh: VPBank

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hợp nhất tiếp tục ở mức thấp nhất trong hệ thống với 23,4% trong nửa đầu năm 2021, giảm mạnh so với mức 31% cùng kỳ năm 2020. Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất của VPBank kiểm soát ở mức 2,94%, tại ngân hàng riêng lẻ là 1,73%.

"Công tác xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021 với thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt 1.376 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước", đại diện VPBank chia sẻ thêm.

Khách hàng tới giao dịch tại VPBank trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: VPBank

Đẩy mạnh số hóa để gia tăng tệp khách hàng

Tích cực ứng dụng số hóa, VPBank nhận thấy chuyển đổi số giúp gia tăng mạnh mẽ tệp khách hàng cho ngân hàng. Do vậy, chiến lược chuyển đổi số tiếp tục được triển khai trên diện rộng, với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm được thiết kế riêng cho từng nhóm phân khúc khách hàng riêng biệt. "Việc này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng thông qua các sản phẩm phù hợp, kênh tiếp cận phong phú và đa dạng", đại diện ngân hàng cho biết.

Theo đó, khách hàng cá nhân được tiếp cận với VPBank NEO - nền tảng ngân hàng số toàn năng. Khách hàng SME có thể kết nối với người tiêu dùng và hệ thống đại lý bằng Cổng thanh toán EcomPay, Simplify. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được cung cấp dịch vụ thư tín dụng (L/C) 100% online ...

Tệp khách hàng của VPBank theo đó tiếp tục mở rộng, đạt gần 19 triệu khách hàng trong đó ngân hàng riêng lẻ đạt gần 5,2 triệu. FE Credit có hơn 14 triệu khách hàng tính đến 30/6. Tỷ lệ khách hàng mở mới thông qua kênh digital đạt 73%, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng giao dịch online tăng 200% so với cùng kỳ 2020. Tỷ lệ mở mới hợp đồng cho vay thông qua các kênh số hóa đến cuối quý II đạt trên 80%. Tỷ lệ số dư tiền gửi online trên tổng tiền gửi của Ngân hàng đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục tăng lên mức 18,8% đến cuối quý II so với mức 15,5% tại ngày 31/12/2020.

Theo VPBank, chiến lược số hóa cùng với việc kiểm soát tốt rủi ro và luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh đã giúp nhà băng duy trì lượng khách hàng tăng trưởng ổn định.

Trụ sở VPBank. Ảnh: VPBank

Chủ động hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn khó khăn

6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế nói chung và tới các khách hàng của VPBank nói riêng. Ngân hàng này đã chủ động hỗ trợ giảm lãi suất cho hơn 107.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 140.000 tỷ đồng. Các biện pháp hỗ trợ này được triển khai đồng thời cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, áp dụng cho cả vay thế chấp và tín chấp.

Không chỉ hỗ trợ khách hàng, VPBank còn liên tục hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng chống dịch, như trao tặng 715 máy thở chuyên dụng (gồm các loại xâm nhập, không xâm nhập và hệ thống oxy dòng cao) trị giá gần 150 tỷ đồng, tài trợ 5 container xét nghiệm Covid-19 lưu động, ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ vaccine... Tổng ngân sách VPBank dành để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid 19 đến nay lên đến hơn 250 tỷ đồng.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, VPBank tiếp tục đồng hành cùng chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ khách hàng hiện hữu và khách hàng mới thông qua việc giảm lãi suất cho vay 0,5% - 1,5% một năm. VPBank ước tính sẽ giảm gần 1.500 tỷ đồng tiền lãi trong năm 2021.

An Nhiên